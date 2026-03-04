Sénégal: Renforcement de la sécurité maritime - L'Union européenne dote la Police et la Gendarmerie d'un centre de maintenance et de nouvelles embarcations

4 Mars 2026
Sud Quotidien (Dakar)
Par OG

Les autorités sénégalaises et l'Union européenne ont procédé, ce mardi, à la remise officielle d'un centre de maintenance maritime et de plusieurs embarcations destinées à la Police et à la Gendarmerie nationale.

La cérémonie s'est tenue à la base navale Amiral Faye GASSAMA, à Dakar, sous la coprésidence du ministre de l'Intérieur, Maître Bamba CISSE, du Commissaire européen aux partenariats internationaux, Jozef Síkela, et du Commissaire européen aux Affaires intérieures et aux Migrations, Magnus Brunner.

Cette dotation intervient dans le cadre de la deuxième phase du Programme opérationnel conjoint (POC II). Elle vise à renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité dans la lutte contre la migration irrégulière et la sécurisation des espaces maritimes.

Plusieurs hautes autorités civiles, militaires et paramilitaires ont pris part à l'événement, notamment le Haut-commandant de la Gendarmerie nationale et Directeur de la Justice militaire, le Directeur général de la Police nationale, ainsi que des représentants de la Haute autorité chargée de la coordination de la sécurité maritime, de la sûreté maritime et de la protection de l'environnement marin (HASSMAR) et de la Marine nationale.

La remise officielle a été matérialisée par la signature d'un procès-verbal entre les représentants de l'Union européenne et les autorités sénégalaises, scellant ainsi le transfert des équipements.

Au-delà des embarcations, la mise à disposition d'un centre de maintenance maritime constitue un axe majeur de cette coopération. Cette infrastructure permettra d'assurer localement l'entretien, la réparation et le dépannage des moyens nautiques, garantissant ainsi leur disponibilité et leur efficacité dans la durée.

À travers cette initiative, l'Union européenne et le Sénégal réaffirment la solidité de leur partenariat stratégique. Les nouvelles acquisitions devraient contribuer à améliorer la coordination des interventions en mer et à apporter une réponse plus efficace à un phénomène qui requiert solidarité et engagement collectif.

