Sénégal: Karang - 49 kg de chanvre indien saisis, un convoyeur interpellé

Une importante opération de lutte contre le trafic de stupéfiants a été menée le 2 mars 2026 à Karang, dans la région de Fatick. La Brigade régionale des stupéfiants (BRS) de Fatick, relevant de l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS), a procédé à la saisie de 49 kilogrammes de chanvre indien dans la forêt du village de Karang-Ba.

Selon des sources sécuritaires, l'intervention fait suite à un renseignement opérationnel signalant la présence d'un groupe de porteurs ayant franchi la frontière depuis un pays voisin en empruntant des pistes clandestines. Un dispositif de surveillance a aussitôt été déployé sur l'un des itinéraires de repli présumés.

Les agents ont ainsi intercepté un groupe composé de quatre individus. Trois d'entre eux ont réussi à prendre la fuite en abandonnant leurs colis, tandis qu'un convoyeur a été appréhendé sur place.

Au cours de l'opération, les forces de l'ordre ont saisi :

49 kilogrammes de chanvre indien ;

une machette ;

un téléphone portable.

Placée en garde à vue, la personne interpellée a reconnu, lors de son audition, avoir été recrutée pour transporter un sac contenant 9 kilogrammes de drogue, contre une rémunération de 5 000 FCFA par kilogramme.

L'enquête se poursuit afin d'identifier et d'arrêter les complices en fuite. Les autorités réaffirment leur détermination à intensifier la lutte contre le trafic de stupéfiants dans cette zone frontalière.