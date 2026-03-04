Ile Maurice: Arvin Boolell défend la transparence du processus d'attribution

Une stratégie nationale de l'économie bleue, financée à hauteur de Rs 4 millions par l'Union européenne (UE), se retrouve aujourd'hui au coeur d'une vive controverse. En question : l'attribution d'un contrat du ministère de l'Agro-industrie, de la Sécurité alimentaire, de l'Économie bleue et de la Pêche à un consortium dirigé par Valinor Energy Analytics Ltd, société incorporée à Maurice en janvier 2023.

Pour comprendre les enjeux, il faut remonter au 25 juillet 2025. Un appel d'offres est lancé pour l'élaboration d'une stratégie nationale de l'économie bleue. Le projet vise à doter Maurice d'un cadre structuré pour le développement durable de ses ressources marines et côtières.

Le processus suit les dispositions de la Public Procurement Act, dont l'article 40 prévoit que le contrat doit être attribué au soumissionnaire ayant présenté l'offre la plus basse et substantiellement conforme, répondant aux critères établis dans les documents de l'appel d'offres. La lettre d'attribution est émise en décembre 2025 et le contrat est signé le 19 janvier 2026.

Le 26 février 2026, Alain Malherbe, expert reconnu du secteur maritime et portuaire, dépose une plainte auprès de la Financial Crimes Commission (FCC). Il évoque des «anomalies» dans le processus d'attribution et le manque de diligence raisonnable. Selon lui, le contrat aurait été octroyé à une société qui ne remplissait pas les critères d'éligibilité. Il souligne que l'entreprise, incorporée en 2023, ne présenterait aucun signe d'activité concrète. Il s'interroge également sur les documents d'appel d'offres et sur le niveau de vérification effectué avant l'attribution du contrat.

Réponse du ministère

Le ministère affirme qu'au moment du dépôt des offres, le 15 septembre 2025, la société figurait toujours comme active sur le site du Corporate and Business Registration Department et était donc éligible pour soumissionner. Il précise que Valinor Energy Analytics Ltd agissait comme firme principale d'un consortium de cinq consultants. Chaque membre avait été évalué sur la base de ses compétences techniques, son expérience antérieure et ses qualifications professionnelles. Tous auraient satisfait aux critères établis et obtenu les meilleures notes techniques.

Sur la question de due diligence, le ministère invoque la directive 73 du Procurement Policy Office (PPO), qui impose un exercice obligatoire uniquement pour les contrats dépassant Rs 200 millions. Le contrat en question étant d'environ Rs 4 millions, aucune diligence supplémentaire n'était requise. Le ministère ajoute avoir sollicité, le 16 février 2026, l'avis de l'Attorney General's Office et du PPO.

Autre point soulevé : le capital déclaré de la société, fixé à 1 roupie. Selon Pravesh Rughoo, directeur de la compagnie, cela n'est pas anormal pour une entreprise fournissant des services intellectuels ne nécessitant pas d'investissement matériel. Le ministère soutient que, dans les documents d'appel d'offres, un consultant individuel ou une firme pouvait soumissionner. L'expérience des consultants, et non l'historique d'activité de la société en tant qu'entité commerciale, constituait le critère déterminant. Selon nos informations, le fait que Valinor Energy Analytics Ltd n'ait pas payé sa redevance annuelle 2026 au Corporate and Business Registration Department aurait entraîné, dès le 29 octobre 2025, l'initiation d'une procédure de radiation selon l'article 309(1)(b) de la Companies Act 2001.

Entre le 20 janvier et le 13 février 2026, la compagnie reconnaît avoir accusé un retard de paiement de Rs 500 auprès du Registrar of Companies, en raison de l'absence temporaire de son directeur. (Voir hors-texte)Contacté, le ministre Arvin Boolell insiste sur la séparation entre le politique et l'administratif. «L'exercice de tender est fait strictement par l'administration et les officiers du ministère. L'exécutif et le ministre n'ont rien à voir avec cela», affirme-t-il. Il rappelle que le Bid Evaluation Committee est constitué sous les dispositions des Public Procurement Regulations de 2008 et de la Public Procurement Act.

Explications de Valinor

Valinor Energy Analytics Ltd a réagi aux interrogations sur l'attribution du contrat pour l'élaboration de la Stratégie nationale de l'Économie bleue. La société affirme être pleinement en règle avec les autorités compétentes. Incorporée à Maurice le 17 janvier 2023, Valinor Energy Analytics Ltd est le bureau local de Valinor Research & Consulting, cabinet international spécialisé dans l'économie bleue et les politiques climatiques pour les États insulaires. Elle précise avoir soumis un certificat de conformité fiscale de la Mauritius Revenue Authority ainsi qu'un certificat de «current standing» du Registrar of Companies attestant que tous les documents requis ont été déposés et que les frais exigibles ont été réglés.

La société reconnaît toutefois qu'un retard administratif de paiement de Rs 500 auprès du Registrar of Companies est survenu entre le 20 janvier et le 13 février 2026, en raison de l'absence temporaire de son directeur. Le paiement a depuis été effectué et la situation a été régularisée. Concernant son capital social de Re 1, Valinor Energy Analytics Ltd souligne qu'il s'agit d'une pratique courante pour une entreprise de services intellectuels. Elle réaffirme avoir été sélectionnée sur la base des qualifications de son équipe et de la compétitivité de son offre financière.