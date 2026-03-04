Ile Maurice: Beedwantee Beeharry tuée, son fils passe aux aveux

Un drame s'est produit mardi soir à St Paul, Phoenix. Beedwantee Beeharry, 63 ans, a été retrouvée inerte dans sa cour. La police a été alertée vers 21 h 40 et s'est rendue sur place.

À leur arrivée, les policiers ont découvert la sexagénaire inconsciente, allongée sur le dos dans la cour. Le médecin du SAMU, dépêché sur les lieux, n'a pu que constater le décès. Le corps a ensuite été transporté à la morgue de l'hôpital Victoria, à Candos, pour autopsie.

Selon les premiers éléments de l'enquête, la victime aurait eu une altercation avec son fils, Kaylash Sharma Beeharry, 43 ans, qui vit à la même adresse. D'après la police, ce dernier s'est présenté plus tard au poste de police de Curepipe avant d'être conduit au bureau de la Criminal Investigation Division pour interrogatoire.

Lors de son audition, il aurait avoué avoir poussé sa mère, dont la tête aurait heurté un mur en béton. Il a également admis avoir frappé à plusieurs reprises la tête de la victime contre ce même mur avant de quitter les lieux. Le suspect a été placé en détention au centre de détention de Vacoas sur ordre d'un haut gradé de la police. L'enquête se poursuit afin d'établir les circonstances exactes de ce drame.