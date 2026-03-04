Ile Maurice: Police - Deux dimanches payés, le reste en congé compensatoire

Le gouvernement a décidé de rétablir le paiement de l'allocation dominicale pour les officiers de police appelés à travailler en shift ou selon un roster le dimanche. Cela émane d'un communiqué émis, hier. Cette mesure, officialisée à travers l'Administrative Order 18/2026, vise à mieux encadrer la compensation des services effectués durant les week-ends tout en assurant une gestion plus équilibrée des ressources humaines et financières.

Cette décision fait suite aux recommandations du High-Powered Committee et s'inscrit dans la continuité de l'Administrative Order No 23/2024 ainsi que de la Circular Note No 6 émise le 10 février 2026 par le Secrétaire au Public Service and Administrative Reforms. Elle marque ainsi un retour encadré du paiement pour le travail dominical au sein de la force policière.

Avec effet rétroactif au 1eᣴ janvier 2026, les policiers concernés percevront désormais une allocation équivalente à une journée de salaire en sus de leur rémunération normale lorsqu'ils effectuent un shift complet de huit heures un dimanche et qu'aucun congé compensatoire ne peut leur être accordé. La mesure prévoit également un paiement au prorata pour toute période de service dépassant une heure sans atteindre huit heures. En revanche, aucune compensation ne sera versée pour un temps de travail inférieur à une heure.

Toutefois, afin de garantir une répartition équitable des tâches et de mieux maîtriser les dépenses publiques, le paiement de cette allocation sera limité à deux dimanches par mois, quel que soit le nombre réel de dimanches travaillés. Les officiers appelés à assurer un service au-delà de ce plafond bénéficieront, quant à eux, de congés compensatoires sous forme de refund leave.

À partir du 1eᣴ mars, les Divisional Commanders, Branch Officers et le Manager Financial Operations devront veiller à l'application stricte de cette directive. Ils auront notamment la responsabilité de contrôler et de certifier les états de paiement avant leur transmission, afin de garantir la conformité des procédures.

Des dispositions spécifiques concernent également les inspecteurs de police. Seuls ceux affectés comme Duty Inspectors ou Ops Inspectors, ou encore désignés pour des missions particulières conformément aux ordres opérationnels, pourront bénéficier de cette allocation, toujours dans la limite fixée de deux dimanches payés par mois.

À travers cette directive, les autorités entendent concilier reconnaissance du travail effectué par les policiers durant les dimanches et discipline administrative. La mesure vise ainsi à offrir un cadre plus clair pour la compensation du service dominical, tout en assurant une meilleure gestion des ressources au sein de la force policière.