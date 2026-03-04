Ile Maurice: D'autres «bookmakers» dans le collimateur de la FCC

Arrêté pour blanchiment d'argent et traduit en justice, Roshun Kumar Dusoye, directeur de compagnie et bookmaker résidant à Quatre-Bornes, est soupçonné d'avoir mis en place un système sophistiqué pour transformer des fonds douteux en gains déclarés. Arrêté par la Financial Crimes Commission (FCC) dans une enquête pour blanchiment d'argent et poursuivi selon les articles 34 et 36 de la FCC Act, il a comparu en cour de Port-Louis hier. Les enquêteurs ayant objecté à sa remise en liberté, il a été reconduit en cellule policière.

Interrogé under warning au siège de la FCC, en présence de son avocat dans la soirée de lundi, il est soupçonné d'avoir orchestré un mécanisme destiné à donner une apparence légitime à des fonds totalisant Rs 8 366 683. Ces transactions auraient été effectuées entre août et décembre 2025. En sa qualité de directeur de BET 593 LTD, il aurait exploité le système électronique de paris (EBS), supervisé par la Mauritius Revenue Authority (MRA) et la Gambling Regulatory Authority (GRA). Selon les premiers éléments de l'enquête, des gains auraient été enregistrés à partir de courses hippiques qui n'auraient jamais existé.

Ce mode opératoire présumé intrigue par sa simplicité apparente. Lorsque le programme officiel comportait, par exemple, huit courses, deux courses supplémentaires auraient été ajoutées dans le système. Ces «gains» additionnels auraient été ensuite intégrés à l'EBS comme s'ils provenaient de paris réels. Les montants étaient déclarés et les taxes payées à la MRA, donnant ainsi à l'ensemble une façade de conformité réglementaire. Sur le papier, tout semblait en règle. Mais cette normalité apparente soulève aujourd'hui de nombreuses interrogations.

Pourquoi s'acquitter de taxes sur des gains si les fonds étaient déjà d'origine légitime ? Quelle est la provenance exacte des Rs 8,3 millions enregistrées comme gains sur cette période de quatre mois ? Les autorités cherchent à déterminer si ces opérations ont été utilisées pour dissimuler l'origine réelle des fonds et contourner les mécanismes de contrôle en vigueur. Un autre élément vient complexifier le dossier : la découverte d'un wallet en cryptomonnaie où une partie de l'argent aurait été placée.

Cette piste numérique ouvre un nouveau volet d'investigation, les enquêteurs tentant de retracer d'éventuels transferts électroniques et d'identifier d'éventuels bénéficiaires. La question de l'ampleur du réseau reste également posée. Roshun Kumar Dusoye a-t-il agi seul ou avec la complicité d'autres personnes, au sein ou hors de BET 593 LTD ? Selon certaines informations, d'autres bookmakers pourraient avoir utilisé un schéma similaire pour intégrer des fonds dans le circuit légal des paris. L'enquête se poursuit et de nouveaux développements sont attendus dans les jours à venir.