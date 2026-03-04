Afrique: Un méthanier russe coule au large de la Libye, Moscou accuse l'Ukraine

La Russie a accusé mardi 3 mars l'Ukraine d'avoir attaqué, à l'aide de drones navals, un navire russe qui transportait du gaz naturel liquéfié en Méditerranée et qui a coulé selon les autorités libyennes entre Malte et la Libye.

Les autorités libyennes ont annoncé avoir entendu des « explosions soudaines » d'origine inconnue. Les explosions ont causé un énorme incendie ayant conduit au naufrage complet du bateau. Le navire était chargé et en route, en provenance du port russe de Mourmansk.

L'Autorité libyenne des ports et du transport maritime, a indiqué avoir reçu dans la soirée de mardi un appel de détresse émanant de l'Arctic metagaz. Les trente membres de l'équipage du navire ont été secourus par la marine libyenne.

Selon Moscou, l'attaque contre le navire a été lancée depuis les côtes libyennes, « au moyen de vedettes sans équipage appartenant à l'Ukraine ». L'épave de ce navire se trouve à environ 130 milles nautiques au nord du port de Syrte. Les autorités ont mis en garde contre toute approche du site, en raison du risque de collision ainsi que de fuite de gaz ou de carburant provenant des réservoirs du méthanier.

Un navire de la « flotte fantôme » russe ?

Ce navire pourrait être lié à la « flotte fantôme » russe, utilisée pour contourner les sanctions occidentales en transportant gaz et pétrole. Cette flotte compterait aujourd'hui près de 1 000 navires, selon les renseignements ukrainiens.

En juin dernier, l'Ukraine avait annoncé qu'un navire russe avait été gravement endommagé au large de la Libye. Le navire transportait plus d'un million de barils de pétrole brut. Il avait été remorqué vers la Grèce pour y être réparé.