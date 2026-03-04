Congo-Brazzaville: Présidentielle - Le plus jeune candidat lance sa campagne à l'intérieur du pays

Les sept candidats à l'élection présidentielle prévue le 15 mars au Congo-Brazzaville sont en campagne depuis le 28 février à l'intérieur du pays. C'est le cas du président sortant, Denis Sassou-Nguesso, 82 ans, dont plus de 40 ans au pouvoir. Il en est de même aussi pour Destin Gavet, benjamin des prétendants, qui aura 35 ans, le 10 mars prochain. Il sillonne présentement le nord du pays.

Son nom complet est Melaine Destin Gavet Elengo. Cet ingénieur géologue et pétrolier de formation a débuté sa campagne à Ouesso, près de la frontière avec le Cameroun, avant de descendre plus au sud vers Makoua, Owando et Ewo.

Avec son parti, le Mouvement républicain, il défend le changement vers un Congo prospère. « Parce que nous pensons qu'il est temps de changer les choses dans notre pays, il est temps de rendre la dignité aux Congolais, il est temps de répondre aux aspirations profondes de notre peuple », a-t-il lancé.

« Permettre aux Congolais de vivre dignement »

Ce père de famille a créé en 2017 le Mouvement républicain et le dirige depuis. Destin Gavet se réclame de l'opposition. Il a une priorité s'il remporte la présidentielle. « C'est de permettre aux Congolais de vivre dignement, d'être capables d'avoir de l'eau, de l'électricité, de l'emploi, de la santé et la retraite, de vivre dans un environnement sain. Voilà nos priorités », a-t-il résumé.

À presque 35 ans, il sera un des trois novices à cette élection dont la campagne se déroule sans heurts jusqu'à présent.