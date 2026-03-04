Madagascar: Trois semaines après, une situation précaire dans les zones ravagées par le cyclone Gezani

3 Mars 2026
Radio France Internationale
Par Guilhem Fabry

À Madagascar, cela fait trois semaines ce mardi 3 mars que le cyclone tropical Gezani a frappé l'est du pays, ravageant Tamatave et sa région. Le dernier bilan officiel fait état de 62 morts et 13 personnes disparues. Sur place, la situation reste très difficile pour les habitants. Si l'eau potable a été complètement rétablie dans la ville portuaire, l'électricité est encore indisponible sur 85 % du réseau, selon le préfet. Les services de base, comme la santé, sont toujours très affectés.

Il faudra encore attendre 40 jours pour que l'électricité soit complètement rétablie à Tamatave, grande cité portuaire de Madagascar. Dans les deux hôpitaux de la ville, des groupes électrogènes ont été installés mais la situation reste très difficile, selon Jason Fisainana, interne en médecine : « Les deux CHU à Toamasina [l'autre nom de Tamatave, NDLR] sont encore sans toit. Les conséquences sont considérables. Certains services sont presque inondés quand il pleut, comme par exemple le service d'urgences, le service d'oncologie. Et aucune réparation n'est initiée quant aux dégâts laissés par le cyclone Gezani, ce qui entraîne un retard majeur de prise en charge pour certains cas. »

68 millions de dollars nécessaires en urgence

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Emilie Rivier, coordinatrice terrains de l'ONG Action contre la faim à Tamatave, note que les prix des produits de première nécessité (riz, huile, fruits et légumes) ont doublé depuis le passage du cyclone. La production agricole va aussi baisser cette année, ce qui risque d'augmenter l'insécurité alimentaire. « On note depuis le passage du cyclone qu'il y a beaucoup de champs qui sont inondés et où la production agricole qui est prévue ne pourra pas être récoltée, notamment les champs de riz, explique-t-elle. L'élevage a aussi été très touché, à la fois les volailles et les canards mais aussi l'apiculture. Les revenus des travailleurs agricoles et des éleveurs vont baisser. Il sera compliqué pour les personnes les plus vulnérables de pouvoir se nourrir convenablement ».

Le système des Nations unies à Madagascar estime à près de 68 millions de dollars américains les besoins financiers pour apporter une aide d'urgence vitale à 486 000 personnes touchées par les récents cyclones à Madagascar, Gezani dans l'est et Fytia dans le nord-ouest dix jours plus tôt.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.