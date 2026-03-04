Afrique: Nouveau défi pour Amir Abdou, désormais sélectionneur du Burkina Faso

Amir Abdou a été désigné nouveau sélectionneur national du Burkina Faso. En sélection, il avait conduit les Comores pour la première fois de leur histoire en huitièmes de finale de la CAN en 2021 au Cameroun, puis la Mauritanie lors de l'édition de 2023 en Côte d'Ivoire.

Une nouvelle page va s'écrire dans la carrière d'Amir Abdou, pour lequel le continent africain est un grand terrain de jeu. Cette fois, le voilà propulsé à la tête de la sélection du Burkina Faso, après avoir quitté son poste d'entraîneur à Agadir dans le Championnat marocain.

Amir Abdou est arrivé à Ouagadougou dans la nuit du lundi 2 mars, accueilli à sa descente d'avion par une délégation de la Fédération burkinabè de football (FBF). Le technicien franco-comorien sera reçu par le président de la FBF afin de finaliser la signature de son contrat.

Un travail titanesque avec les Comores

Amir Abdou reste l'homme qui a donné de l'enthousiasme et de la fierté au peuple comorien. Sous sa direction, les Coelacanthes comoriens s'étaient qualifiés pour la phase finale de la CAN 2021, une première dans l'histoire de la sélection, qui s'était ensuite arrêtée en huitièmes de finale face au Cameroun, le pays organisateur (2-1).

Ce fut un travail titanesque pour celui qui a fait avec les moyens du bord sans jamais baisser les bras. « Celui qui est affectueusement appelé "coach Amir" a réussi à faire participer les Comores à une phase finale de compétition internationale après 4 tentatives. Son parcours a été couronné d'une qualification en huitième de finale lors de la 33e édition de la compétition la plus prestigieuse du continent des hommes à la peau brûlée », pouvait-on lire dans le communiqué de la FFC au moment de son départ. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts, mais personne n'a oublié la fierté du foot comorien avec lui.

Amir Abdou, qui aime « bousculer les lignes et oser le changement », succède à Brama Traoré, limogé à l'issue de la dernière Coupe d'Afrique des nations au Maroc. Les Étalons avaient été éliminés en huitièmes de finale par la Côte d'Ivoire (3-0).

Apporter son expérience

Amir Abdou, qui a aussi officié comme sélectionneur de la Mauritanie (2022-2024), retrouve donc le banc d'une sélection nationale. « Je ne pouvais pas refuser cette proposition. On connaît la qualité technique de l'équipe et des joueurs qui peuvent aller très loin. Je voulais contribuer à les accompagner, dit-il à RFI. Je suis heureux de démarrer ce projet. Il y a une structure et il va falloir assembler les puzzles. Je vais apporter mon expérience ».

Pour Amir Abdou, « le challenge est différent ». « Il va falloir aller le plus loin possible. Il y a un vivier de joueurs burkinabè en Europe et il y aura un travail autour de la question ».

Le Burkina Faso avait terminé à la quatrième place de la CAN 2021 au Cameroun après avoir perdu contre le Sénégal en demi-finale puis contre le pays-hôte lors de la petite finale.

En 2013 en Afrique du Sud, les Étalons s'étaient inclinés en finale face au Nigeria avec un certain Jonathan Pitroipa dans son effectif, élu meilleur joueur du tournoi. À l'époque, un autre grand joueur, Charles Kaboré, faisait les beaux jours de la sélection.

« Cette équipe a envie de retrouver le carré final d'une CAN et même une qualification pour la Coupe du monde. Avec de l'ambition et de la pugnacité, on peut aller très loin », avance avec conviction Amir Abdou.