Sénégal: Dakar et Bruxelles veulent mettre en place un plan d'action de lutte contre la pêche illicite

Dakar — Le Sénégal et l'Union européenne (UE) se sont engagés à intégrer dans leur partenariat un plan d'action de lutte contre la pêche illicite, l'exploitation illégale des ressources et de promotion du développement de chaînes de valeur favorisant la création d'emplois pour les jeunes, a-t-on appris de source officielle.

Cet engagement a été affirmé par le gouvernement sénégalais et l'Union européenne à l'issue d'une visite effectuée lundi et mardi dans le pays par le commissaire européen aux Partenariats internationaux, Jozef Síkela, et de celui en charge des Affaires intérieures et de la Migration, Magnus Brunner.

La mission européenne conduite par M. Síkela a rencontré le président Bassirou Diomaye Faye et a eu des séances de travail avec plusieurs membres du gouvernement sénégalais.

Parmi les retombées de cette visite, figure la décision des deux parties d'intégrer dans leur partenariat un plan d'action axé d'une part sur "la lutte contre la pêche illicite et l'exploitation illégale des ressources dans le respect des obligations internationales prises par le Sénégal et d'autre part sur la création d'emplois via les chaînes de valeur bénéficiant aux jeunes", rapporte le communiqué conjoint ayant sanctionné la fin de la mission européenne au Sénégal.

L'UE, par la voix de ses commissaires présents pendant deux jours au Sénégal, s'est félicitée des orientations politiques annoncées par président Faye "pour renforcer la lutte contre la pêche illicite, systématiser le repos biologique, surveiller et contrôler de manière accrue les activités et zones de pêche, ainsi que de la volonté des autorités sénégalaises d'assurer leur mise en oeuvre immédiate", indique la source.

Elle signale que la visite intervient dans le cadre des négociations en cours pour un nouveau partenariat stratégique et global entre l'UE et le Sénégal, axé sur des "intérêts convergents et mutuellement bénéfiques".

La délégation européenne a été reçue en audience par le chef de l'Etat et le ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Cheikh Niang.

"Ces rencontres marquent une avancée importante dans le dialogue entre l'UE et le Sénégal sur un partenariat renforcé sur des enjeux partagés tels que la promotion des investissements à travers l'offre Global Gateway, une coopération plus étroite en matière de sécurité et de défense, et sur la migration et la mobilité", lit-on dans le communiqué.

Il fait en même temps savoir que la délégation européenne a échangé avec des entrepreneurs sénégalais et européens sur le climat des affaires, l'entreprenariat et l'accès à l'emploi.

Au cours de leur séjour, les Commissaires ont effectué des visites de programmes dans les secteurs de la sécurité, de la migration et de la lutte contre les trafics, et dans le domaine de la mobilité urbaine : le Programme Opérationnel Conjoint II (POC II) et le Train Express Régional (TER).

M. Magnus Brunner, Commissaire européen aux Affaires intérieures et à la migration, a pu ainsi s'entretenir avec le ministre des Forces armées, le général Birame Diop, son collègue de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Bamba Cissé.

Ces échanges visent à renforcer la coopération UE-Sénégal en matière de prévention des trafics et de lutte contre la criminalité transnationale organisée, fait-on savoir de même source.

C'est ainsi que 11 vedettes neuves et 6 vedettes remotorisées ont été remises à la Police et à la Gendarmerie nationales dans le cadre du séjour de la mission européenne. Il a été procédé à l'inauguration du Centre de maintenance maritime au Port de Dakar dans le cadre du Programme POC II.

Ces équipements constituent pour le Sénégal un atout stratégique dans la lutte contre la criminalité transnationale organisée, en renforçant ses capacités d'interception en mer sur tout type de trafics (notamment le trafic d'êtres humains, le trafic de drogue et la lutte contre la pêche illégale), souligne le communiqué.

Il signale que le commissaire européen aux Partenariats internationaux s'est également rendu sur le site du TER en compagnie du ministre des Transports terrestres et aériens, Yankhoba Diémé.

Cette visite a été l'occasion de discuter des possibilités de collaboration entre l'UE et le Sénégal dans le secteur des transports, étant entendu que l'UE interviendra sur la phase 3 du TER, en collaboration avec le gouvernement sénégalais et l'Agence française de développement, pour financer les études d'extension vers les régions.