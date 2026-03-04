Sénégal: Filière coquillage - Les résultats d'un projet de renforcement mis en exergue

Dakar — Le projet de renforcement de la filière coquillage au Sénégal, mis en œuvre entre 2023 et 2025, a atteint les objectifs qui lui ont été fixés, se traduisant par un système national de contrôle sanitaire des coquillages conforme aux exigences internationales et une ouverture durable aux marchés internationaux, a-t-on appris de ses responsables, mercredi.

"Au terme de sa mise en œuvre, nous pouvons affirmer que les trois principaux résultats attendus du projet ont été atteints", a déclaré Djibril Dramé, chargé des questions agricoles à l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), agence onusienne ayant contribué à la mise en oeuvre du projet.

Le projet de renforcement de la filière coquillage au Sénégal a été mis en œuvre avec l'appui du Fonds pour l'application des normes et le développement du commerce (STDF) de l'Organisation mondiale du commerce.

Il avait "une ambition claire", celui de "mettre en place un système national de contrôle sanitaire des coquillages conforme aux exigences internationales, afin d'ouvrir durablement l'accès aux marchés nationaux, régionaux et internationaux", a souligné M. Dramé.

Il estime que trois "grands résultats" ont été atteints par le projet. "Premièrement, on a 50 sites conchylicoles qui ont été identifiés, cartographiés et caractérisés sur une approche scientifique rigoureuse".

Djibril Dramé a ajouté qu'un plan de surveillance initial établi sur douze mois a permis de classer ces sites comme suit : 62% des sites en zone A, qui peuvent être directement commercialisés, 36% en zone B, qui nécessitent une purification avant la consommation, et 2% des sites qui ne sont pas en conformité.

Selon le chargé des questions agricoles à la FAO, ces données constituent "une base scientifique inédite pour la gestion durable de la filière coquillage".

"Deuxièmement, par rapport aux principaux résultats, le cadre réglementaire a été renforcé, avec l'adoption de trois arrêtés complémentaires relatifs au classement des sites, à l'hygiène des établissements et à la qualité du produit", a-t-il indiqué.

Il a aussi signalé qu'un programme national de surveillance est désormais opérationnel, avec un plan de suivi continu engagé sur huit sites prioritaires.

Le troisième "grand résultat" obtenu concerne le renforcement des capacités des agents de l'inspection et de l'Agence nationale de l'aquaculture (ANA).

Ainsi, 35 cadres techniques ont été renforcés par des agents d'expérience internationaux, de même 233 membres de GIE et 64 agents ont été formés, dont une majorité de femmes.

Selon le directeur général de l'Agence nationale de l'aquaculture (ANA), ce projet a permis de poser des bases solides pour un secteur plus structuré, compétitif et davantage aligné sur les exigences sanitaires et phytosanitaires internationales.

"Le projet que nous clôturons aujourd'hui a permis de poser des bases solides pour une filière coquillage plus structurée, plus compétitive et davantage alignée sur les exigences sanitaires et phytosanitaires internationales", a-t-il indiqué.

Il note que dans un contexte où l'accès aux marchés régionaux et internationaux est de plus en plus conditionné au "respect strict" des normes sanitaires et phytosanitaires, le Sénégal "ne peut se permettre d'être en marge".

"La sécurité sanitaire des coquillages n'est pas seulement une exigence réglementaire, elle est un impératif de santé publique, un levier de développement économique et un facteur de crédibilité pour notre administration", a souligné M. Kâ.

Catalina Pulido responsable des affaires économiques à STDF, a estimé que ce projet devrait "générer des bénéfices" sur la santé publique nationale et "ouvrir la voie" au développement d'une stratégie de promotion de la conchyliculture sur le marché national ainsi que sur les marchés régionaux et internationaux.

"Au STDF, nous sommes très intéressés par vos retours concernant les contraintes, les bonnes pratiques et les recommandations issues de la mise en oeuvre de ce projet", a conclu Mme Pulido.