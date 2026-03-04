Sénégal: Saint-Louis - Un plan de circulation annoncé pour contourner des travaux de réhabilitation

Saint-Louis — Le préfet du département de Saint-Louis (nord), Abou Sow, annonce qu'en raison de travaux de réhabilitation de l'avenue Moustapha Malick Gaye, un plan de circulation routière va être mise en œuvre jusqu'au 28 mars prochain sur cet axe situé au cœur de la capitale nord du Sénégal, entre les quartiers Diamaguène et Ndioloffène.

Selon un communiqué reçu des services de la préfecture, les véhicules provenant de l'avenue Macky Sall, comme ceux venant de la route de Khor ou de la Corniche, sont invités à emprunter la première rue de Leybar, en face du supermarché situé à cet endroit.

Ils peuvent ensuite rejoindre l'avenue Mademba Diouf pour tourner à gauche sur l'avenue Moustapha Malick Gaye.

Les véhicules en provenance de Pikine ou de Médina Course devront emprunter l'avenue Mademba Diouf, pour prendre la deuxième rue de Leybar (Iyane Sy) et continuer jusqu'à l'ancienne brigade de gendarmerie.

Les conducteurs sortant de la gare routière Bango vont devoir emprunter la rue du chemin de fer avant de déboucher sur l'avenue Mame Rawane Ngom, pour ensuite tourner à gauche vers le dépôt du Grand-Moulin, sur l'avenue Moustapha Malick Gaye, renseigne le communiqué.

Le préfet invite automobilistes, conducteurs de deux-roues, commerçants, riverains et l'ensemble des usagers à faire preuve de compréhension, pour une bonne application de ce plan de circulation.

Il les exhorte à "respecter scrupuleusement" les signalisations temporaires ainsi que les orientations des Forces de défense et de sécurité et les portes drapeaux mobilisés pour la circonstance.

L'avenue Moustapha Malick Gaye, abritant depuis quelques années le défilé du 4 avril, anciennement organisé à la place Bayeu Ndar, est un axe stratégique de la circulation au cœur de la ville de Saint-Louis, entre les quartiers Diamaguène et Ndioloffène.