Sénégal: Kaffrine - 290 millions mobilisés pour indemniser les impactés du PROMOREN

Kaffrine — L'Etat du Sénégal a mobilisé 290 millions de francs CFA pour indemniser les personnes impactées par le Projet de mobilisation des ressources en eau du bassin versant du Nianija Bolong (PROMOREN), dont près de 159 millions de francs CFA ont été déjà versés à 728 bénéficiaires en 2025, a-t-on appris du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement.

Concernant les personnes affectées par le projet, 290 millions de francs CFA ont été mobilisés par l'Etat du Sénégal pour les indemnisations, a indiqué Cheikh Tidiane Dièye, à l'occasion de la troisième réunion du comité de pilotage du Projet de mobilisation des ressources en eau du bassin versant du Nianija Bolong (PROMOREN), mardi à Kaffrine (centre).

"En 2025, près de 159 millions de francs CFA ont déjà été versés à 728 bénéficiaires, tandis que les évaluations se poursuivent dans les autres zones concernées", a précisé le ministre.

A terme, le PROMOREN devrait bénéficier à environ 175 000 habitants des communes de Saly Escale, Fass Thiéckène, Ida Mouride, Lour Escale, Maka Yop, Missirah Wadène et Koungheul, à travers la valorisation de 12 000 hectares de terres agricoles et la création potentielle de 30 000 emplois dans l'agropole centre.

La rencontre a permis aux différents intervenants d'attirer l'attention des autorités sur les risques environnementaux, les problèmes fonciers, les impenses à payer, le respect des délais et plus de communication pour l'appropriation de ce projet par les populations.

Le gouverneur de la région de Kaffrine, Serigne Babacar Kane, la directrice de l'Office des lacs et cours d'eau du Sénégal (OLAC), Diarra Sow, ainsi que des élus et acteurs territoriaux et différentes parties prenantes impliquées dans la mise en œuvre dudit projet y ont pris part.

Le Projet de mobilisation des ressources en eau du bassin versant du Nianija Bolong s'inscrit dans la politique de gestion intégrée des ressources en eau, "avec pour objectif d'améliorer la disponibilité des eaux de surface dans le bassin du Nianija Bolong, relié au fleuve Gambie, afin de soutenir le développement agro-sylvo-pastoral et renforcer la résilience des écosystèmes", a expliqué le ministre.

M. Dièye a indiqué avoir constaté, lors d'une visite de terrain effectuée la veille, l'avancement des travaux de construction de barrages hydrauliques et d'ouvrages de franchissement, ainsi que la progression du dragage sur plusieurs tronçons, notamment entre Taba et Thiakho, et entre le pont de Koungheul et Koumbidia Socé.