Sénégal: Cheikh Tidiane Dièye inaugure des ouvrages du Projet eau et assainissement en milieu rural à Gandiaye

Gandiaye — La commune de Gandiaye, dans la région de Kaolack, a réceptionné de nouveaux ouvrages, un paquet d'infrastructures qui va transformer en profondeur le visage de cette collectivité, dans le cadre du Projet eau et assainissement en milieu rural (PEAMIR).

Il s'agit notamment de 31 kilomètres de réseau moderne d'eaux usées qui desservent toute la commune de 1.125 branchements individuels au réseau d'égout, garantissant un service de proximité aux ménages, de deux stations de pompage équipées de technologies performantes et fiables, d'une station d'épuration par lagunage naturel d'une capacité de 750 mètres cubes par jour et d'une station de traitement des boues de vidange d'une capacité de 15 mètres cubes par jour.

Les nouveaux ouvrages ont été inaugurés au cours d'une cérémonie présidée mardi par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye.

M. Dièye considère cette cérémonie comme "un moment historique" et "tournant décisif" dans l'histoire de la commune de Gandiaye, qui de cette manière, intègre le cercle des centres urbains secondaires du pays dotés d'un "système moderne et intégré" d'assainissement.

"L'acte que nous posons aujourd'hui constitue l'affirmation de la dignité humaine, mais surtout la consécration du droit fondamental de chaque citoyen à vivre dans un environnement sain et salubre", a-t-il dit, soulignant que c'est la matérialisation de l'engagement solennel pris par le Président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko de faire de l'accès universel aux services essentiels une "réalité tangible".

Cette réalisation, dont le financement d'environ 70 milliards de FCFA a été mobilisé par le "partenaire stratégique de longue date" du Sénégal, la Banque mondiale, est un paquet d'infrastructures qui va transformer en profondeur le visage de cette commune.

Cheikh Tidiane Dièye, ces infrastructures "vont radicalement changer" le cadre de vie de la commune de Gandiaye, "en mettant un terme aux rejets d'eaux usées dans les rues et aux risques sanitaires liés à l'insalubrité, mais surtout en donnant désormais place à la salubrité, à la dignité, à un environnement sain propice à l'épanouissement de tous".

Dans le domaine de l'assainissement, plus de 98 kilomètres de réseaux d'eaux usées à Gandiaye, Nioro du Rip, Guinguinéo, Koungheul, Diourbel, Malem Hoddar et Mbirkelane ont été réalisés dans le cadre du Projet eau et assainissement en milieu rural.

De même, il a été réalisé 4.726 branchements au réseau d'égout, quatre stations de pompage d'eaux usées, quatre stations d'épuration par lagunage d'une capacité cumulée de 4.850 m3 par jour et six stations de traitement des boues de vidange pour une capacité totale de 100m3 par jour.

"En milieu rural, il est également construit 40.000 latrines familiales qui redonnent dignité et intimité aux familles. Au total, 513.000 personnes additionnelles ont désormais accès à des services d'assainissement améliorés grâce au PEAMIR", a ajouté M. Dièye.

Près de 380.000 personnes additionnelles ont maintenant un accès amélioré à l'eau potable en milieu rural, sans compter une amélioration de la qualité du service d'eau potable pour au moins 1,5 million de personnes dans toute la zone d'intervention.

"En milieu urbain et périurbain, avec le concours de la Société nationale des eaux du Sénégal (SONES), nous avons procédé à l'extension substantielle des réseaux de distribution, réalisé 18.000 branchements sociaux pour des familles à revenus modestes, restructuré et renforcé des systèmes d'alimentation en eau potable existants et raccordé des localités rurales aux réseaux urbains sur l'axe Tassette-Thiès", a-t-il poursuivi.

Ainsi, 162.000 mille personnes supplémentaires bénéficient désormais d'un accès amélioré à l'eau potable en milieu urbain. "Ces résultats impressionnants sont la preuve tangible que lorsque nous conjuguons nos efforts avec ceux de partenaires engagés comme la Banque mondiale, nous sommes capables de réaliser de grandes choses pour nos populations", a indiqué M. Dièye.