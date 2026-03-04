Cameroun: Nelly banaken elel nommée commissaire à la CEEAC prête serment

Une Camerounaise accède à une haute fonction régionale. Madame Nelly Banaken Elel, diplomate de carrière, a officiellement prêté serment comme Commissaire chargée de la Promotion du Genre, du Développement Humain et Social de la Commission de la CEEAC. La cérémonie s'est déroulée lundi 2 mars 2026 en Guinée Équatoriale.

Une prestation de serment solennelle

C'est devant le président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema Mbasogo que la nouvelle commissaire a prêté serment. Le chef d'État assure actuellement la présidence en exercice de la CEEAC. La cérémonie marque l'entrée en fonction officielle de la diplomate camerounaise au sein de l'institution régionale.

Nelly Banaken Elel n'est pas une novice. Elle détient le rang de ministre plénipotentiaire, un grade élevé dans la carrière diplomatique. Ce titre témoigne de son expérience et de sa compétence au service de la diplomatie camerounaise. Sa nomination à ce poste stratégique confirme la place du Cameroun au sein des instances régionales.

Un portefeuille aux enjeux cruciaux

La nouvelle commissaire aura la charge de la Promotion du Genre, du Développement Humain et Social. Ces domaines sont au coeur des préoccupations des populations d'Afrique centrale. Égalité hommes-femmes, politiques sociales, développement humain : le portefeuille est vaste et les attentes sont fortes.

La Communauté économique des États de l'Afrique centrale regroupe plusieurs pays de la région. Elle vise à promouvoir la coopération et l'intégration régionales. Le poste confié à Nelly Banaken Elel est donc stratégique pour le Cameroun, qui renforce sa présence au sein de l'organisation.

Une nomination qui fait sens

Choisir une femme pour piloter les questions de genre et de développement social est un signal. La CEEAC montre sa volonté de placer ces thématiques au coeur de son agenda. Pour Nelly Banaken Elel, c'est une reconnaissance de son parcours et une opportunité de porter des dossiers qui lui tiennent à coeur.

L'Afrique centrale fait face à des défis sociaux majeurs. Inégalités, accès à l'éducation, santé, autonomisation des femmes : les chantiers ne manquent pas. La nouvelle commissaire devra travailler avec les États membres pour impulser des politiques efficaces et mesurables.

Un rayonnement pour le Cameroun

Au-delà de la personne, c'est tout le Cameroun qui est honoré. Voir une diplomate camerounaise accéder à un tel poste renforce l'influence du pays au sein de la sous-région. Reste à savoir quelles priorités Nelly Banaken Elel fixera pour son mandat et comment elle parviendra à faire avancer les dossiers sensibles du genre et du développement social en Afrique centrale.