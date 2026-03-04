Cameroun: Kenzo kana-biyik, fils d'andré, appelé en équipe de france u15

Un nom qui porte déjà une histoire. Kenzo Kana-Biyik, jeune attaquant du PSG, vient d'être convoqué en équipe de France U15 pour une double confrontation face à l'Irlande du Nord. Son patronyme n'est pas anodin : il est le fils d'André Kana-Biyik, ancien défenseur emblématique des Lions indomptables.

Une première convocation prometteuse

À tout juste 14 ans, Kenzo Kana-Biyik découvre les joies des sélections nationales. Le jeune attaquant parisien fera ses débuts sous le maillot bleu lors d'une double rencontre amicale contre l'Irlande du Nord. Une étape importante dans la construction d'un joueur formé au sein de l'un des meilleurs centres de formation d'Europe.

Être le fils d'André Kana-Biyik n'est pas anodin. Son père, légende du football camerounais, a marqué l'histoire des Lions indomptables. International à 59 reprises, il a participé à quatre Coupes d'Afrique des nations et à la Coupe du monde 1990, celle du quart de finale légendaire contre l'Angleterre. Le nom Kana-Biyik résonne encore dans les stades africains.

Le choix de la France ou du Cameroun ?

Cette convocation en équipe de France U15 relance inévitablement le débat sur le choix futur du joueur. Formé au PSG, Kenzo évolue dans les structures françaises. Mais ses racines camerounaises pourraient un jour le pousser à rejoindre les Lions indomptables. À 14 ans, le temps n'est pas encore à la décision, mais les observateurs notent déjà la question.

Kenzo Kana-Biyik grandit dans l'écosystème du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale mise sur lui comme sur un espoir à long terme. Attaquant, il développe ses qualités techniques au Camp des Loges. Les premiers échos des formateurs sont encourageants. Le garçon a du talent et de la détermination.

Les premiers pas en bleu

Face à l'Irlande du Nord, Kenzo portera pour la première fois le maillot frappé du coq. Ces matchs amicaux sont l'occasion pour les jeunes joueurs de montrer leur valeur et d'engranger de l'expérience internationale. Une étape clé dans la maturation d'un footballeur.

André Kana-Biyik suit évidemment avec attention la progression de son fils. L'ancien défenseur, aujourd'hui consultant et observateur, sait mieux que personne ce que représente le haut niveau. Il sera probablement le premier conseiller de Kenzo dans les choix à venir, qu'ils soient sportifs ou nationaux.

Un avenir à écrire

Pour l'instant, Kenzo Kana-Biyik se concentre sur le terrain. Les Bleuets d'abord, le PSG ensuite. Le reste viendra avec le temps. Mais déjà, les regards se tournent vers ce jeune attaquant qui porte un nom lourd de symboles. Succombera-t-il un jour à l'appel des Lions indomptables ?