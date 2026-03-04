Ethiopie: La Banque Commerciale d'Ethiopie (CBE) va renforcer son soutien au secteur manufacturier, tel que déclaré par son président

Addis-Abeba — Le président de la Commercial Bank of Ethiopia, Abe Sano, a indiqué que la banque poursuivra le renforcement de son appui global au secteur manufacturier.

Des responsables de haut niveau du Conseil national de l'industrie manufacturière ont récemment entrepris des visites d'inspection dans plusieurs sites de production à Sheger, Bishoftu et Adama.

L'objectif de ces missions était d'analyser de manière approfondie les contraintes du secteur et de favoriser l'application rapide de mesures correctives, conformément aux responsabilités du Conseil.

Abe, membre du Conseil, a déclaré à l'ENA que la banque demeure résolue à renforcer davantage son appui au secteur manufacturier.

Il a précisé qu'en cernant les problématiques propres à l'industrie, l'institution apporte un soutien déterminant, tant à travers des facilités de crédit que par l'allocation de devises étrangères.

Le président a indiqué que les prêts destinés à l'industrie constituent actuellement la composante la plus importante du portefeuille global de la banque.

Selon lui, plus de 45 % de l'encours total des crédits est consacré au secteur manufacturier.

Reconnaissant que les industriels continuent d'exprimer des besoins financiers accrus, Abe a souligné que la banque entend réorienter ses priorités et renforcer ses capacités afin de mieux répondre à cette demande croissante.

Il a enfin réaffirmé la volonté de l'établissement d'élargir son soutien financier global pour accompagner la croissance soutenue du secteur manufacturier.