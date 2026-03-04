Ethiopie: Le Premier ministre Abiy exhorte à mettre fin au « cycle d'hostilité » et privilégie le dialogue au détriment de l'affrontement

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a insisté sur la nécessité urgente de rompre ce qu'il a décrit comme un « cycle d'hostilité », notamment dans le nord de Éthiopie, affirmant que seule une démarche fondée sur le dialogue et le compromis peut conduire à une paix durable.

Dans un récent entretien approfondi accordé à l'ENA en tigrinya, le Premier ministre Abiy Ahmed est revenu sur les facteurs déclencheurs et les causes profondes du conflit dans le nord de Éthiopie, officiellement clos après la signature de l'Accord de paix de Pretoria en 2022.

Selon lui, bien que les éléments ayant déclenché la guerre soient multiples et imbriqués, les causes fondamentales peuvent être regroupées en trois catégories.

Il a notamment pointé du doigt l'attitude de l'ancien parti au pouvoir, le Front de libération du peuple du Tigré (TPLF), qu'il accuse d'avoir rejeté les forces réformatrices et adopté une posture marquée par l'exclusivisme et l'intransigeance.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le chef du gouvernement a décrit le TPLF comme un mouvement prisonnier d'une idéologie qu'il juge dépassée et inadaptée aux réalités politiques contemporaines.

Cette rigidité, a-t-il estimé, aurait conduit à des décisions mettant en péril aussi bien la population que l'organisation elle-même, ce qui, selon lui, ne correspond pas au fonctionnement d'un acteur politique sain dans un contexte mondial en mutation rapide.

Abiy Ahmed a insisté sur la nécessité d'un pragmatisme politique, affirmant que les idées doivent être évaluées à l'aune de leur utilité concrète et de leur contribution au bien-être des citoyens.

Une vision, a-t-il expliqué, ne vaut que par les bénéfices tangibles qu'elle apporte à la population. Il a également soutenu que l'ancien parti dirigeant restait attaché à des conceptions élaborées il y a plusieurs décennies et refusait toute forme de compromis.

D'après lui, le TPLF considérait les forces réformatrices qu'il dirigeait comme son principal adversaire et aurait cherché à les neutraliser dès le départ.

Toutefois, ces forces se sont montrées résilientes. Incapable d'atteindre ses objectifs par d'autres moyens, le parti aurait alors opté pour la confrontation armée, entraînant un conflit coûteux que, selon le Premier ministre, le gouvernement ne souhaitait pas.

Le chef du gouvernement a reconnu que la population du Tigré a subi un lourd tribut durant la guerre. Il a toutefois affirmé que certains groupes extrémistes continuent d'alimenter les divisions et d'entraver les efforts de réconciliation, notamment en attisant l'hostilité parmi les jeunes, les forces de sécurité, la diaspora et la société en général.

Abiy Ahmed a par ailleurs élargi son analyse au-delà du conflit du Nord, évoquant l'existence d'une « structure politique malsaine » à l'origine de tensions récurrentes dans le pays. Il a soutenu que ces défis systémiques ne sauraient être résolus uniquement par des élections, des décisions judiciaires ou des actions militaires.

À ses yeux, la guerre dans le Nord doit être comprise comme l'expression d'un problème structurel plus large affectant l'ensemble de la nation. Réitérant son message central, le Premier ministre a appelé à rompre définitivement le « cercle d'animosité » et a réaffirmé l'engagement de son gouvernement en faveur du dialogue et de la recherche de compromis.

Il a mis en avant le rôle potentiel d'un Dialogue national pour surmonter les fractures politiques, rappelant qu'une commission nationale dédiée a été mise en place et que ses travaux sont en grande partie achevés.

Enfin, il a regretté que, dans le Tigray, certains groupes radicaux fassent obstacle aux discussions ouvertes en empêchant les citoyens d'exprimer librement leurs préoccupations. Il a conclu en renouvelant son appel à un dialogue inclusif comme condition essentielle à une paix durable et au renforcement de l'unité nationale.