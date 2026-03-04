Ile Maurice: La colère monte chez les «ward assistants» - «Nous travaillons 7j/7»

Les ward assistants de l'hôpital Brown Sequard affirment ne pas avoir perçu le paiement de leurs heures supplémentaires depuis juin 2025. Neuf mois se sont écoulés, disent-ils, sans qu'aucune régularisation n'ait été effectuée, malgré une charge de travail jugée «épuisante» et des effectifs souvent sous pression.

Selon plusieurs ward assistants, ils travaillent sept jours sur sept et se voient régulièrement confier des tâches qui dépassent leur périmètre habituel. Certains expliquent qu'ils doivent aussi remplacer au pied levé des agents d'autres services ou assurer des fonctions de soutien lorsque des départements sont en manque de personnel. «Nous faisons tourner les unités, mais nos heures supplémentaires restent impayées», confie l'un d'eux.

Les intéressés dénoncent une inégalité de traitement. Ils soulignent que les infirmiers et les infirmières continuent, eux, d'être payés à temps pour leurs heures supplémentaires, alors qu'ils attendent toujours. D'après eux, la direction de l'établissement n'aurait pas encore obtenu les autorisations nécessaires pour procéder au paiement des montants dus.

Face à cette situation, la State and Other Employees Federation indique avoir saisi le ministère de la Santé ce mercredi 4 mars et dit attendre une réponse d'ici demain. Un employé prévient que sans retour du ministère dans ce délai, l'ensemble des ward assistants cesseraient de se présenter au travail, un mouvement qui pourrait fortement perturber le fonctionnement des services et la prise en charge des patients.

Sollicité, le ministère de la Santé affirme que la situation est en train d'être revue. Des vérifications préliminaires auraient révélé de possibles irrégularités dans certains cas. Le ministère assure toutefois que «toutes les réclamations authentiques et dûment vérifiées seront traitées et réglées dans les meilleurs délais administratifs».