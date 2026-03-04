Ile Maurice: «Green loans», nouveautés et conseils pratiques au sommaire

Le nouveau numéro d'Automoto s'annonce riche en tendances, en nouveautés et en conseils utiles, pour tous les passionnés comme pour les automobilistes du quotidien. Au coeur de cette édition : un grand dossier consacré aux green loans, devenus aujourd'hui un véritable moteur financier de la mobilité électrique à Maurice. À travers des analyses, des témoignages d'experts et un décryptage des offres bancaires, ce dossier explique comment ces solutions de financement redéfinissent l'accès aux véhicules hybrides et électriques dans un contexte fiscal en pleine évolution.

Côté actualité, la rédaction revient sur l'arrivée d'un nouvel acteur sur le marché local : Bamyris Motors, qui lance officiellement la marque Forland à Maurice. Un développement qui témoigne du dynamisme du secteur automobile et de l'élargissement de l'offre, notamment dans le segment des véhicules utilitaires.

Le magazine propose également sa rubrique Conseils pratiques, avec un guide clair et concret consacré aux dix erreurs qui abîment votre boîte automatique. Mauvaises habitudes de conduite, gestes à éviter, bonnes pratiques d'entretien : autant d'informations essentielles pour prolonger la durée de vie de votre véhicule et éviter des réparations coûteuses.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Entre analyses de fond, actualités du marché et conseils utiles, ce nouveau numéro d'Automoto confirme sa vocation : accompagner les lecteurs dans la compréhension de l'actualité automobile, tout en restant proche de leurs préoccupations quotidiennes. À découvrir dès maintenant chez tous vos marchands de journaux.