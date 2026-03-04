Ile Maurice: «Holi fait partie de notre identité»

À Trou-d'Eau-Douce, la fête de Holi ne se résume pas aux couleurs lancées dans les rues. Elle est avant tout une célébration du vivre-ensemble. Kreshan Aukhraj, habitant du village côtier, explique que la localité a toujours cultivé cette unité à travers les fêtes religieuses. «Ici, nous célébrons toutes les fêtes, que ce soit Raam Janam ou Krishna Janam. Holi fait partie de notre identité», confie-t-il.

Kreshan Aukhraj rappelle que Holi est liée à l'histoire de Prahlad et de Holika. Selon la mythologie hindoue, Prahlad, fervent dévot de Vishnu, a refusé d'adorer son père, le roi démon Hiranyakashipu.

Ce dernier a tenté de le faire périr dans les flammes avec l'aide de sa soeur Holika, protégée par un châle magique. Mais la foi de Prahlad l'a sauvé, tandis que Holika a été consumée par le feu. «Cela montre que le mal finit toujours par disparaître et que la foi protège», souligne-t-il.

La veille, la communauté procède au Holika Dahan, un grand feu symbolisant la destruction des énergies négatives. De son côté, Jaydev Sundhoo, un autre habitant, explique que chaque année, la société du village organise un hawan pour marquer le début de cette journée sacrée, suivi d'une distribution de mithai (gâteaux traditionnels).

«Ce qui me rend le plus heureux, c'est de voir les jeunes s'impliquer dans les préparatifs. Ils prennent la relève, et cela fait chaud au cœur», dit-il avec fierté. À Trou-d 'Eau-Douce, Holi est plus qu'une fête religieuse : c'est un moment de partage, de transmission et d'unité, aux couleurs bien mauriciennes.