Ile Maurice: Une organisation de transition mise sur pied après le départ de Shirin Gunny

Un changement se profile à la tête de l'Association of Mauritian Manufacturers (AMM) avec le départ de sa Chief Executive Officer (CEO), Shirin Gunny (photo). Depuis 2012, elle a participé à la création du label Made in Moris avant de diriger l'AMM, fonction qu'elle occupe depuis 2023, construisant une carrière dans les domaines de la stratégie et de la communication.

Ayant été nommée CEO de l'Association des hôteliers et restaurateurs de l'île Maurice (AHRIM) et occupera ce poste à partir du 1eᣴ mai. Elle succède à Jocelyn Kwok, qui partira à la retraite le 30 avril après près de 15 années à la tête de l'association.

À la suite du départ de Shirin Gunny, l'AMM et le label Made in Moris s'appuient sur leur équipe de direction pour assurer la continuité des activités. Selon Lawrence Wong, président du board de l'AMM, «le conseil d'administration aborde cette transition avec sérénité et confiance».

L'organisation a mis en place une structure de transition, permettant de maintenir le suivi des projets en cours et les priorités définies pour 2026, garantissant la continuité opérationnelle et stratégique de l'association, tout en préparant le recrutement du futur CEO.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le conseil d'administration prévoit d'en nommer un dans un délai d'environ six mois, indique Lawrence Wong. «C'est précisément cette solidité organisationnelle qui nous permet de prendre le temps nécessaire pour conduire un processus rigoureux et recruter le ou la futur(e) CEO appelé(e) à porter la prochaine étape de développement de l'association.»

Pendant cette période, l'équipe en place assumera des responsabilités renforcées afin que le fonctionnement de l'association reste stable et que les actions en faveur du secteur manufacturier local se poursuivent sans interruption.

Pour sa part, Shirin Gunny souligne qu'elle quitte ses fonctions «avec une grande confiance dans l'équipe et dans la solidité de l'AMM et du Made in Moris». Elle soutient : «L'organisation dispose aujourd'hui de fondations solides, d'une feuille de route claire et d'une dynamique collective engagée au service du secteur manufacturier mauricien. Je suis convaincue que cette continuité permettra d'aborder sereinement la prochaine étape de son développement.»