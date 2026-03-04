Ile Maurice: La jeunesse mobilisée pour préserver la tradition

À Ecroignard, Holi, la fête des couleurs, prend une dimension particulière cette année. Le pandit Mahadawo Vimal, président du Poorneshwarnath Mandir et secrétaire du Trishul Ekta Mandali, souligne l'engagement de la société à célébrer les fêtes inscrites au calendrier hindou.

«Cette année, nous avons décidé de marquer Holi en grand. Les préparatifs ont commencé il y a plus de deux semaines», confie-t-il. Au programme : un rassemblement spirituel et surtout le chawtaal, ces chants traditionnels rythmés qui font vibrer le mandir.

Le chawtaal est un chant dévotionnel interprété en groupe, généralement en cercle, accompagné du «dholak» et des «jhaal» (cymbales). Héritée des ancêtres venus du nord de l'Inde et transmise de génération en génération à Maurice, cette pratique occupe une place centrale durant Holi.

Pour le pandit, maintenir cette célébration est essentiel : «On constate que certaines traditions se perdent. Si nous ne faisons rien, Holi risque de disparaître.» Selon lui, la fête rassemble les habitants et mobilise les jeunes autour de valeurs spirituelles et culturelles. Le mandir d'Ecroignard a ainsi encouragé la participation de jeunes passionnés de musique pour animer les chawtaal. «Il faut donner la place aux jeunes», insiste-t-il.

De son côté, Kevin Kadun, secrétaire du Trishakti Group d'Ecroignard, remercie le conseil de village et les associations culturelles pour leur soutien. «Depuis ce matin, tout a été organisé dans les règles. Les préparatifs se sont très bien déroulés.»

À Ecroignard, Holi dépasse le simple cadre festif : elle incarne un engagement collectif pour préserver l'héritage culturel et renforcer l'unité du village.