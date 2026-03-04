Ile Maurice: «Essentielle» passe à l'action

Un Spécial 8 Mars. Le magazine de la Mauricienne met le cap sur celles qui agissent, transforment, réinventent. Un magazine nécessaire pour faire entendre des voix féminines qui comptent.

En couverture, Ashmita Muthoora, fondatrice de FloW Mauritius, où chaque femme retrouve énergie, paix et puissance. Rencontre avec celle qui réinvente le bien-être au féminin.

Au fil des pages, la rédaction capte l'époque : films et séries à voir absolument, livres qui bousculent, billets d'humeur sans filtre - parce que parfois, 16 minutes suffisent pour comprendre que certains confondent réseau professionnel et site de rencontre, ou encore qu'entre deux séries et trois miroirs à la gym, il faut savoir porter le poids des regards.

Côté société, Essentielle donne la parole à celles qui décident et agissent. Arianne Navarre-Marie, ministre de l'Égalité des genres, évoque l'égalité économique, la parentalité positive et la masculinité responsable.

Les priorités sont claires et les débats stimulants. À découvrir également, le dossier Spécial 08 Mars, Cap sur ELLES, avec des portraits de femmes audacieuses, engagées et inspirantes dans divers secteurs. Non sans décrypter la vie des nomades numériques qui opèrent sans bureau, mais pas sans boussole.

La mode s'affirme également et elle est engagée en mars. Hors Genre brouille les lignes avec des silhouettes androgyne (mais féminines), sobres et minimalistes. Buzz beauté, clash de parfums gourmands, pépites tout en pastel et conseils pour rester chic et pro au bureau malgré les +30°C, la rédaction révèle les dernières tendances.

Bien-être et nutrition s'invitent aussi. Essentielle partage les astuces pour booster ses matins et nourrir son énergie autrement. Enfin, à table, place à l'audace. Café gourmand, sucré ou salé, fleuri, fruité, fumé et épicé, il s'invite dans un menu savamment caféiné. Un numéro engagé, puissant, résolument tourné vers l'action.