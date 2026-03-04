Ile Maurice: «Essentielle» passe à l'action

4 Mars 2026
L'Express (Port Louis)

Un Spécial 8 Mars. Le magazine de la Mauricienne met le cap sur celles qui agissent, transforment, réinventent. Un magazine nécessaire pour faire entendre des voix féminines qui comptent.

En couverture, Ashmita Muthoora, fondatrice de FloW Mauritius, où chaque femme retrouve énergie, paix et puissance. Rencontre avec celle qui réinvente le bien-être au féminin.

Au fil des pages, la rédaction capte l'époque : films et séries à voir absolument, livres qui bousculent, billets d'humeur sans filtre - parce que parfois, 16 minutes suffisent pour comprendre que certains confondent réseau professionnel et site de rencontre, ou encore qu'entre deux séries et trois miroirs à la gym, il faut savoir porter le poids des regards.

Côté société, Essentielle donne la parole à celles qui décident et agissent. Arianne Navarre-Marie, ministre de l'Égalité des genres, évoque l'égalité économique, la parentalité positive et la masculinité responsable.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les priorités sont claires et les débats stimulants. À découvrir également, le dossier Spécial 08 Mars, Cap sur ELLES, avec des portraits de femmes audacieuses, engagées et inspirantes dans divers secteurs. Non sans décrypter la vie des nomades numériques qui opèrent sans bureau, mais pas sans boussole.

La mode s'affirme également et elle est engagée en mars. Hors Genre brouille les lignes avec des silhouettes androgyne (mais féminines), sobres et minimalistes. Buzz beauté, clash de parfums gourmands, pépites tout en pastel et conseils pour rester chic et pro au bureau malgré les +30°C, la rédaction révèle les dernières tendances.

Bien-être et nutrition s'invitent aussi. Essentielle partage les astuces pour booster ses matins et nourrir son énergie autrement. Enfin, à table, place à l'audace. Café gourmand, sucré ou salé, fleuri, fruité, fumé et épicé, il s'invite dans un menu savamment caféiné. Un numéro engagé, puissant, résolument tourné vers l'action.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.