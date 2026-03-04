Ile Maurice: Vetmania s'implante dans l'Est

À Poste-de-Flacq, la clinique vétérinaire Vetmania a ouvert une nouvelle antenne, avec pour objectif de renforcer l'accès aux soins animaliers dans l'Est et de participer activement au programme national de microchipping.

Pour Om Lombard, fondateur du groupe, cette implantation répond d'abord à un besoin de proximité. «Nous avons beaucoup de clients de l'Est qui se déplacent jusqu'à Moka, Coromandel ou Gros-Billot. Il était logique de nous rapprocher d'eux», explique-t-il.

Au-delà de l'expansion géographique, la question du microchipping occupe une place centrale dans cette nouvelle phase de développement. Depuis octobre, la clinique collabore officiellement avec les autorités dans le cadre du dispositif national.

«Pour le microchipping, nous payons une contribution et nous pouvons travailler avec le gouvernement. Nous ne pouvons facturer que Rs 350, soit le même tarif que les services publics. Sur ce montant, Rs 200 sont reversées aux autorités. Il nous reste Rs 150 pour le travail effectué. Ce n'est pas énorme, mais c'est une forme de collaboration», précise Om Lombard.

Pour lui, l'implication du secteur privé est essentielle : «Le secteur privé doit aussi aider. Il ne suffit pas de parler, il faut agir. À travers nos actions, nous devons soutenir la population.»