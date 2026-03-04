Afrique de l'Ouest: Le pays mise sur la mutualisation régionale

4 Mars 2026
Togonews (Lomé)

Le ministère de l'Énergie a apporté des éclaircissements sur le choix du Togo de s'intégrer au West African Power Pool (WAPP), le système d'échange d'énergie électrique ouest-africain, agence spécialisée de la Cédéao basée à Cotonou.

L'objectif du WAPP est d'intégrer les réseaux électriques nationaux dans un marché régional unifié, garantissant à terme un approvisionnement régulier, fiable et compétitif pour les populations. Pour le Togo, l'intérêt est concret : acheter l'énergie là où elle est la moins chère à un instant donné, tout en compensant les baisses de production locale.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2022, seulement 42% des besoins énergétiques du pays étaient couverts par la production nationale, centrales thermiques, solaires et hydroélectriques, contre 58% d'importations, soit environ 1 125 GWh injectés dans le réseau.

Les principaux fournisseurs du Togo sont la Communauté Électrique du Bénin (CEB), le Ghana via la VRA et le Nigeria via la TCN.

« Par l'interconnexion au WAPP, le Togo mise sur une stratégie intelligente. Loin d'être une faiblesse, le recours aux pays voisins est une opportunité économique », souligne le ministère, tout en reconnaissant la nécessité de développer davantage la production nationale pour garantir la souveraineté énergétique du pays.

