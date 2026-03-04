Cote d'Ivoire: Sportivement - La bombe de Pépé

Le sélectionneur national, Emerse Faé, a-t-il vraiment les coudées franches ? Ce n'est pas si sûr. En tout cas, si l'on en croit la dernière sortie de Nicolas Pépé, une main puissante agirait en coulisses et manipulerait le technicien. « Le coach m'a fait comprendre qu'il n'y était pour rien, que cela l'avait dépassé et qu'à deux minutes de donner la liste, j'y figurais encore », a déclaré l'ailier international de Villarreal Cf (Liga), dans une interview accordée à Nci.

Le joueur en a gros sur le cœur, d'autant plus qu'au début de cette affaire, la Fédération ivoirienne de football l'avait enjoint de publier un message d'excuses. « Pour dire la vérité, je l'ai fait à contrecoeur. Je reçois des insultes et je dois m'excuser ? Je subis des insultes racistes, je ne fais pas la Can et la Fédération ne prend pas ma défense (...) La Liga prend ta défense, les gens prennent ta défense, mais pas ton pays », confiait-il.

Il y a quelques mois, la mise à l'écart de Nicolas Pépé avait été justifiée par des propos moqueurs tenus à l'encontre de la sélection marocaine, qui devait accueillir la Can en décembre et janvier derniers. Pépé faisait allusion à une équipe marocaine présentée comme un ogre continental alors qu'elle ne compte qu'une seule étoile sur son maillot. Le Maroc a remporté sa seule et unique Coupe d'Afrique des nations en 1976, en Éthiopie.

Le joueur avait également tenu, dans la même vidéo YouTube, des propos jugés déplacés à l'encontre des binationaux. Rien de véritablement grave. Pourtant, l'ancien joueur d'Arsenal Fc en a payé chèrement le prix : cette sortie lui a coûté une participation à la Coupe d'Afrique des nations 2025.

Il est clair que le sélectionneur national, Emerse Faé, avait besoin des services de Pépé, qui flambait en championnat à cette période. Dans le feu de l'action, on avait trouvé des excuses au sélectionneur, estimant que sa décision visait à ménager certaines susceptibilités. Mais la diffusion, toujours virale, de cette vidéo sur la chaîne YouTube de Nci remet aujourd'hui au goût du jour la question de l'ingérence dans les choix du sélectionneur national, une situation que les Ivoiriens croyaient révolue.

Après avoir écouté le joueur, tout le monde s'est tenu la tête. Pour certains, Nicolas Pépé s'est tiré une balle dans le pied en provoquant le courroux de la Fédération ivoirienne de football. Pour d'autres, il s'agit d'une sortie salutaire, car elle met en lumière des pratiques jugées nauséabondes dans les coulisses de la sélection nationale. Trêve de bavardages : qui a biffé le nom de Nicolas Pépé de la liste du sélectionneur national ? Pourquoi ? Les Ivoiriens veulent savoir.