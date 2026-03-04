Cote d'Ivoire: Attaché des greffes et parquets - Les inscriptions ont démarré

Les inscriptions au concours direct d'admission au cycle de formation des attachés des greffes et parquets de l'École des greffes de l'Institut national de formation judiciaire (Infj) ont démarré le 12 février et s'achèveront le 17 avril 2026.

Pour faire acte de candidature, il faut être âgé de 18 ans au moins et de 40 ans au plus au 1er janvier 2026 ; être de nationalité ivoirienne ; jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité. Le candidat doit également remplir les conditions d'aptitude physique nécessaires à l'exercice de la fonction, être reconnu indemne ou définitivement guéri de toute affection donnant droit à un congé de longue durée, et être titulaire du Deug 2 ou de tout diplôme équivalent, délivré dans les conditions arrêtées par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Le dossier de candidature comprend : une demande manuscrite établie sur papier libre, adressée au ministère de la Justice et des Droits de l'homme, précisant l'adresse exacte du candidat, accompagnée d'une photocopie ; un extrait d'acte de naissance de moins de six mois ; un certificat de nationalité ivoirienne ; un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois ; un curriculum vitae.

Il comprend également une copie légalisée du diplôme exigé, authentifiée par l'établissement l'ayant délivré ou, le cas échéant, une attestation de réussite en cours de validité, authentifiée dans les mêmes conditions. Lorsque le diplôme émane d'une université étrangère, une attestation de reconnaissance et d'équivalence du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique doit y être jointe.

Le dossier doit en outre comporter une attestation sur l'honneur par laquelle le candidat déclare ne pas être fonctionnaire ou élève fonctionnaire d'une administration, d'un service ou d'un établissement public ou d'une collectivité territoriale ; une fiche de candidature ; ainsi qu'un certificat de visite et de contre-visite médicale délivré par les médecins désignés par l'Infj.

Au moment de l'inscription, le candidat doit s'acquitter des frais suivants : droit d'inscription : 17 500 Fcfa ; pochette : 5 000 Fcfa ; prise de vue : 2 500 Fcfa ; visite médicale : 25 000 Fcfa. Par ailleurs, le paiement des frais de la visite médicale s'effectue à l'Agence comptable de l'Infj, tandis que celui des autres frais se fait en ligne, dès que le candidat est déclaré apte à l'issue de la visite médicale.