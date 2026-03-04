Cote d'Ivoire: SIA 2026 - Intercoton a présenté ses atouts à travers le projet RESCO

L'organisation interprofessionnelle agricole de la filière coton de Côte d'Ivoire (Intercoton) a pris part, du 21 février au 1er mars 2026, à la 62e édition du Salon international de l'agriculture (Sia), organisée au Parc d'expositions-Porte de Versailles, à Paris, en France.

Placée sous le thème « Génération solutions », cette édition 2026 a mis en avant les initiatives concrètes, les innovations et les réponses durables apportées par les filières agricoles face aux défis économiques, climatiques et alimentaires.

Pour Intercoton, conduite par Moussa Soro, président du conseil d'administration, cette participation s'inscrivait dans une démarche stratégique claire : valoriser la filière coton, renforcer les partenariats professionnels et présenter des solutions concrètes portées par l'Interprofession. Tout au long du salon, Intercoton a été au coeur de nombreuses rencontres B2B, notamment avec l'Agence française de développement (Afd), principal bailleur du projet Résilience des systèmes cotonniers du Nord de la Côte d'Ivoire (Resco).

Avec l'Afd, les échanges ont porté sur les réalisations et les activités en cours d'exécution. D'autres rencontres ont également eu lieu avec La Ferme Digitale ainsi qu'avec plusieurs partenaires techniques et financiers. Ces échanges ciblés ont permis de présenter la chaîne de valeur complète de la filière coton, de la production à la transformation ; de mettre en lumière le rôle et la complémentarité des familles professionnelles ; d'explorer de nouvelles opportunités de coopération et d'accès aux marchés, et de promouvoir les engagements de la filière en matière de durabilité et de compétitivité.

À travers ces rencontres, Intercoton a réaffirmé son rôle d'acteur dynamique, tournée vers l'innovation, en parfaite adéquation avec l'esprit « Génération solutions ». Présentée comme une réponse concrète aux enjeux de performance et de résilience, l'Interprofession a également mis en avant le projet Resco, un programme structurant mis en oeuvre depuis quatre ans et reconnu pour son impact significatif sur la filière coton. Elle a ainsi démontré, à travers ce projet, sa capacité à générer des solutions durables et mesurables, en cohérence avec le thème du salon.

Par ailleurs, la participation d'Intercoton s'est illustrée par la forte attractivité de son espace d'exposition. En effet, le stand d'Intercoton a figuré parmi les plus visités du Sia 2026, attirant un flux constant de professionnels et de visiteurs désireux d'en savoir davantage sur la filière coton. Véritable pôle d'animation, l'équipe du stand a su allier information, pédagogie et convivialité.

La mascotte « Blanco », devenue l'ambassadrice emblématique de la filière, a largement contribué à cet engouement. Par sa présence dynamique et fédératrice, elle a permis de capter l'attention du public et de renforcer la visibilité d'Intercoton tout au long de l'événement.