Congo-Kinshasa: Le début du Conclave du Grand-Kivu pour la paix fixé au lundi 9 mars

Les ressortissants des provinces du Maniema, du Nord-Kivu et du Sud-Kivu prennent désormais eux-mêmes le devant dans la recherche de la paix dans leur espace géographique.

Lors d'un échange avec les médias, mercredi 4 mars à Kinshasa, ils ont annoncé la tenue du Conclave du Grand-Kivu.

Cette rencontre, prévue du 9 au 11 mars, réunira les acteurs socio-politiques pour peaufiner des stratégies susceptibles de baliser la voie vers une paix durable dans cette partie de la RDC, toujours en proie au bruit des bottes.

Placé sous le thème : « Unité, paix et développement durable pour le Grand-Kivu », ce conclave se veut un cadre stratégique d'échanges, de concertation et de formulation de recommandations concrètes afin de renforcer la stabilité, la cohésion sociale et le développement socio-économique du Maniema, du Nord-Kivu et du Sud-Kivu.

Durant trois jours, les participants travailleront sur plusieurs thématiques, notamment la paix, la sécurité, la gouvernance, le développement économique, ainsi que l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes.

L'un des initiateurs de cette démarche, l'Abbé Jean-Bosco Bahala, a indiqué qu'un accent particulier sera mis sur l'appropriation des Accords de Washington, qu'il considère comme un levier majeur dans la dynamique de stabilisation et de consolidation de la paix.

Suivez un extrait de son allocution :

Le président provisoire de ce conclave, Léon Watangabo, estime que le moment est venu de mettre fin à la crise qui ronge la partie Est du pays, où des milliers d'habitants ont abandonné leurs villages à cause de la guerre.

Il appelle les Congolais ayant pris les armes à « se rétracter et à demander pardon, afin d'affaiblir l'agression rwandaise en cette période où la balance internationale penche en faveur de la RDC ».

A travers ces trois jours de travaux, les organisateurs entendent transformer les engagements diplomatiques en actions tangibles, au bénéfice des communautés du Grand-Kivu.