Congo-Kinshasa: Comment aider son enfant à faire les devoirs à domicile

4 Mars 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Les devoirs à domicile sont souvent un moment délicat dans les familles. Entre fatigue des parents, pression scolaire et manque de méthode, cela peut vite devenir source de tensions.

Comment accompagner efficacement son enfant sans faire le travail à sa place ?

Jean claude Disashi Ongala, psychologue scolaire, assistant à la faculte de psychologie et sciences de l'éducation à l'université de Kinshasa, secrétaire général de l'association congolaise des psychologues scolaires repond aux questions de Jocelyne Musau.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.