Congo-Kinshasa: Comment aider son enfant à faire les devoirs à domicile

Les devoirs à domicile sont souvent un moment délicat dans les familles. Entre fatigue des parents, pression scolaire et manque de méthode, cela peut vite devenir source de tensions.

Comment accompagner efficacement son enfant sans faire le travail à sa place ?

Jean claude Disashi Ongala, psychologue scolaire, assistant à la faculte de psychologie et sciences de l'éducation à l'université de Kinshasa, secrétaire général de l'association congolaise des psychologues scolaires repond aux questions de Jocelyne Musau.