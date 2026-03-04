Congo-Kinshasa: Nouveau SMIG à 21 500 FC - Quel impact réel pour les travailleurs et les entreprises

4 Mars 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

En République démocratique du Congo, le gouvernement a décidé de revaloriser le SMIG, avec une application progressive jusqu'à 21 500 francs congolais. Alors que le calendrier prévoyait le passage à ce nouveau palier dès janvier, les employeurs demandent aujourd'hui un sursis et proposent un nouveau palier intermédiaire à 19 000 francs. Pourquoi ce revirement ? Le SMIG peut-il être appliqué tel que prévu ? Quel sera l'impact réel sur les travailleurs et sur les entreprises ?

Madame Mireille Kalume, membre de la Fédération des Entreprises du Congo et déléguée du banc employeur au Conseil National du Travail et Maitre Ursil Lelo, délégué du banc employeur au Conseil National du Travail, représentant du secteur agro-industriel, pastoral et forestier en parlent avec Jocelyne Musau.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.