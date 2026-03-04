Congo-Kinshasa: Nouveau SMIG à 21 500 FC - Quel impact réel pour les travailleurs et les entreprises

En République démocratique du Congo, le gouvernement a décidé de revaloriser le SMIG, avec une application progressive jusqu'à 21 500 francs congolais. Alors que le calendrier prévoyait le passage à ce nouveau palier dès janvier, les employeurs demandent aujourd'hui un sursis et proposent un nouveau palier intermédiaire à 19 000 francs. Pourquoi ce revirement ? Le SMIG peut-il être appliqué tel que prévu ? Quel sera l'impact réel sur les travailleurs et sur les entreprises ?

Madame Mireille Kalume, membre de la Fédération des Entreprises du Congo et déléguée du banc employeur au Conseil National du Travail et Maitre Ursil Lelo, délégué du banc employeur au Conseil National du Travail, représentant du secteur agro-industriel, pastoral et forestier en parlent avec Jocelyne Musau.