Congo-Kinshasa: Mukoko Samba appelle à un partenariat industriel entre le pays et le Japon

Le vice-Premier ministre et ministre de l'Économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a plaidé mardi 3 mars pour que le forum d'affaires RDC-Japon constitue le point de départ d'un partenariat industriel de nouvelle génération entre les deux pays.

Axée sur la transformation locale des matières premières, cette rencontre d'affaires a été lancée à Kinshasa.

« Il nous faut passer de l'extraction à la transformation », a-t-il martelé, soulignant l'ambition du gouvernement congolais de développer des chaînes de valeur.

Selon Mukoko Samba, l'objectif est clair : développer des chaînes de valeur autour des batteries, de la transformation minière à forte valeur ajoutée, des zones économiques spéciales industrielles, ainsi que des partenariats technologiques dans la métallurgie avancée et le recyclage.

Le vice-Premier ministre de l'Économie a rappelé que la RDC et le Japon entretiennent des relations économiques anciennes, antérieures même aux années 1970. Il explique que le Japon figurait parmi les partenaires commerciaux majeurs du Congo avant la Seconde Guerre mondiale.

Complémentarité stratégique

Dans le contexte actuel de relance de la course mondiale aux métaux critiques, le vice-Premier ministre a mis en exergue la complémentarité stratégique entre les deux pays : l'excellence technologique et industrielle du Japon d'une part, et, d'autre part, les ressources minérales critiques de la RDC, son potentiel hydroélectrique exceptionnel notamment à travers le complexe d'Inga -- ainsi que sa position géostratégique au coeur du continent africain.

Au-delà du secteur minier, Mukoko Samba a insisté sur le potentiel agricole du pays, appelé à devenir une puissance agricole régionale. La mécanisation, l'irrigation intelligente, la transformation agroalimentaire et la formation technique constituent autant de domaines dans lesquels le Japon peut apporter un savoir-faire déterminant.

« Investir dans l'agriculture congolaise, c'est investir dans la stabilité régionale et la sécurité alimentaire du continent », a-t-il affirmé.

Organisé par l'Ambassade du Japon, ce forum vise à explorer et promouvoir les opportunités d'investissement en RDC, tout en renforçant la coopération économique entre les deux nations, dans une dynamique de partenariat durable et mutuellement bénéfique.