Cote d'Ivoire: Duékoué/Cambriolage - Un suspect mis aux arrêts

Une patrouille de sécurisation du commissariat de police a mis le grappin, le 27 février, sur un individu en flagrant délit de vol au quartier Madinani de Duékoué.

L'opération, ordonnée par le commissaire Ouattara Yssouf, faisait suite à plusieurs informations concernant des vols dans cette zone. Selon les informations recueillies, Z. S. l'individu, sans emploi, interpellé, venait de s'introduire dans une maison appartenant à Dosso Abdoulaye, 32 ans, professeur d'éducation physique et sportive à la Direction régionale du sport.

Après avoir fracturé la fenêtre de la chambre, le suspect s'est emparé d'un téléphone portable et de la somme de 20 000 Fcfa. Il tentait de prendre la fuite en escaladant la clôture lorsque la patrouille policière l'a intercepté. Le mis en cause a reconnu les faits lors de son interrogatoire.

Au moment de son arrestation, il était en possession des objets susmentionnés. « Nous avons décidé d'aseptiser les zones criminogènes et de rassurer davantage les populations. Il n'y aura aucun répit pour les délinquants », a déclaré le commissaire Ouattara Yssouf.