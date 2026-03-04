Cote d'Ivoire: Duékoué/Cambriolage - Un suspect mis aux arrêts

4 Mars 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Saint-Tra Bi

Une patrouille de sécurisation du commissariat de police a mis le grappin, le 27 février, sur un individu en flagrant délit de vol au quartier Madinani de Duékoué.

L'opération, ordonnée par le commissaire Ouattara Yssouf, faisait suite à plusieurs informations concernant des vols dans cette zone. Selon les informations recueillies, Z. S. l'individu, sans emploi, interpellé, venait de s'introduire dans une maison appartenant à Dosso Abdoulaye, 32 ans, professeur d'éducation physique et sportive à la Direction régionale du sport.

Après avoir fracturé la fenêtre de la chambre, le suspect s'est emparé d'un téléphone portable et de la somme de 20 000 Fcfa. Il tentait de prendre la fuite en escaladant la clôture lorsque la patrouille policière l'a intercepté. Le mis en cause a reconnu les faits lors de son interrogatoire.

Au moment de son arrestation, il était en possession des objets susmentionnés. « Nous avons décidé d'aseptiser les zones criminogènes et de rassurer davantage les populations. Il n'y aura aucun répit pour les délinquants », a déclaré le commissaire Ouattara Yssouf.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2026 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.