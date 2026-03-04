Cote d'Ivoire: Doropo - Abdoulaye Lamine Dembélé offre un nouveau visage au lycée moderne

Le lycée moderne de Doropo aborde un nouveau chapitre de son histoire. Le lundi 2 mars 2026, son bâtiment administratif et sa salle des professeurs ont été officiellement remis à neuf grâce à l'initiative d'Abdoulaye Lamine Dembélé, Directeur administratif et financier (DAF), Administrateur général des services financiers au ministère de l'Emploi, de la Protection sociale et de la Formation professionnelle.

La cérémonie de remise s'est tenue en présence des autorités administratives et des populations, sous la présidence du préfet du département de Doropo, Tohoury Paulin-Martial Okou. Un moment solennel marqué par la coupure symbolique du ruban et la découverte d'infrastructures entièrement modernisées.

Un devoir de fils du terroir

Prenant la parole, le donateur a exprimé sa gratitude envers les autorités pour leur accompagnement, tout en rappelant que cette réhabilitation répondait à une doléance formulée par les acteurs du système éducatif local. « En tant que cadre et fils de Doropo, il était de mon devoir d'apporter ma pierre à l'édifice », a-t-il déclaré.

Les travaux ont concerné la réfection complète du bâtiment administratif ainsi que la rénovation intégrale de la salle des professeurs, autrefois en état de délabrement avancé. Nouvelle peinture, installation d'un grand bureau de réunion, acquisition d'une quarantaine de chaises VIP et remplacement des anciennes portes par des portes vitrées modernes : le cadre de travail a été profondément transformé.

Représentant le chef d'établissement, l'adjoint au proviseur, Yao Kouamé Hubert, a salué une « transformation remarquable » qui contribuera à améliorer les conditions de travail des enseignants et, par ricochet, la qualité de l'encadrement des élèves.

Un appel à la responsabilité et à l'excellence

Abdoulaye Lamine Dembélé a tenu à préciser que les ressources mobilisées proviennent de contributions personnelles et du soutien de partenaires, notamment des cadres du département restés anonymes. « Je ne suis pas seul dans ces actions sociales. Plusieurs personnes m'accompagnent et me font confiance », a-t-il souligné. Il a invité le corps enseignant à faire un usage responsable des infrastructures rénovées et à poursuivre ses efforts en faveur de l'excellence académique, tout en exhortant les élèves à la discipline et au respect.

Le préfet Tohoury Paulin-Martial Okou a, pour sa part, salué la qualité des travaux et qualifié l'ouvrage de « précieux joyau ». Il a encouragé les autres fils et filles de Doropo à s'inspirer de cet engagement en faveur du développement local.

Un engagement social multiforme

Cette action s'inscrit dans une dynamique plus large. Le DAF a déjà contribué à la résolution des problèmes d'électricité qui perturbaient les cours, à la construction d'un préau au sein du lycée et à l'appui pour l'obtention d'un centre d'examen du baccalauréat à Doropo.

Son engagement dépasse le cadre scolaire. À Nionan, il soutient un orphelinat en mettant à disposition un bâtiment pour les encadreurs et en offrant régulièrement vivres, non-vivres et fournitures scolaires. Il intervient également dans la prise en charge de frais de scolarité pour des élèves en difficulté, distribue des vivres aux personnes vulnérables et offre des fauteuils roulants à des personnes âgées en situation de handicap. Dans le domaine de l'hydraulique villageoise, un forage a déjà été réalisé, et d'autres projets sont annoncés.

Civisme et responsabilité collective

La cérémonie s'est déroulée à l'occasion du salut aux couleurs du premier lundi du mois, marqué par une innovation du préfet invitant chaque service public à interpréter l'hymne national. Profitant de l'occasion, l'autorité préfectorale a lancé un appel ferme à la lutte contre l'incivisme routier, déplorant la recrudescence des accidents impliquant des motocyclistes.

Avec cette réhabilitation, le lycée moderne de Doropo dispose désormais d'un cadre modernisé, propice à la performance et à l'excellence. Une initiative qui illustre qu'au-delà des fonctions administratives, l'engagement citoyen demeure un levier puissant de transformation locale.