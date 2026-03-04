Afrique: « La mission fait partie intégrante de la communauté » - En attendant la Visite Apostolique du Pape Léon XIV

Malabo — La visite apostolique du Pape Léon XIV en Afrique centrale, prévue du 21 au 23 avril prochains, est très attendue. En 1982 déjà, le Pape Jean-Paul II s'était rendu en Guinée équatoriale et avait rencontré le président Teodoro Obiang Nguema, marquant ainsi le début d'une nouvelle ère dans les relations entre l'Église et l'État.

À cette occasion, l'Agence Fides a recueilli le témoignage de soeur Giusy Becchera, des Filles de Marie Auxiliatrice (FMA) engagées dans l'archidiocèse de Malabo. « L'Église est missionnaire et les gens sont très reconnaissants du rôle des missionnaires dans notre pays », rapporte soeur Giusy, soulignant la forte synergie entre la mission et le gouvernement. « L'État collabore avec les Évêques de la Conférence épiscopale (ECEG) pour promouvoir des secteurs clés tels que l'éducation et la santé, renforçant ainsi la cohésion sociale.

De nombreuses associations, notamment l'association des écoles catholiques, collaborent activement et contribuent au succès des activités éducatives. C'est un type de coopération qui fait de la mission une partie vivante de la communauté. Il s'agit d'une collaboration basée sur des accords signés avec le Saint-Siège qui définissent les relations de coopération en matière d'éducation, de santé et de cohésion sociale », souligne soeur Giusy.

En retraçant un peu l'histoire, la religieuse confirme le nouvel élan de l'Église locale qui, malgré la fermeture des églises de 1968 à 1979, est restée présente et active grâce à ses prêtres et à ses laïcs. « Ici, environ 80 à 87 % de la population est catholique. Depuis la première annonce de l'Évangile sur cette terre, explique soeur Giusy, les catéchistes ont été considérés comme le « bras droit » des prêtres. Aujourd'hui, ils sont des « leaders », c'est-à-dire responsables des différents groupes dans les paroisses, et le rôle des laïcs est donc très important et présent dans notre Église ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La présence des Pères Clarétains (Missionnaires Fils du Coeur Immaculé de Marie) est toujours importante dans la région, considérés comme les évangélisateurs du pays depuis leur arrivée en 1883. Avant eux, d'autres congrégations missionnaires avaient visité la région, « mais elles ont été contraintes de partir en raison d'épidémies. Les Clarétains ont surmonté ces obstacles, sont restés dans le pays et continuent d'y être actifs aujourd'hui encore. »

« Nous, les FMA, raconte soeur Giusy, sommes actuellement présentes avec deux communautés à Malabo et une à Mongomo. Dans ces deux localités, nous avons une école maternelle et primaire, un centre professionnel, un oratoire et, à Malabo, également un lycée. Notre engagement va au-delà de l'école : il touche les banlieues, les familles fragiles et les jeunes sans opportunités afin de leur offrir une éducation qui n'est pas seulement une instruction, mais aussi une dignité, une autonomie et un avenir.

Chaque compétence qui se développe dans la vie des jeunes est une graine qui pousse non seulement dans leur vie, mais aussi dans leurs familles et dans la société. C'est pourquoi de nombreux anciens élèves engagés dans la société équatoriale nous soutiennent pour réaliser le rêve de Don Bosco : « De bons chrétiens et d'honnêtes citoyens ».

Dans les activités que nous menons, nous sommes toujours soutenues par nos collaborateurs laïcs et les animateurs que nous avons formés au fil des ans selon le charisme salésien. Nous collaborons avec les différents groupes de la famille salésienne qui nous aident dans nos différentes activités à faire connaître le charisme de notre fondateur.

Les Filles de Marie Auxiliatrice (Salésiennes de Don Bosco) sont présentes en Guinée équatoriale dans le cadre de la province « Maria Domenica Mazzarello » (AEC), qui comprend également le Cameroun, le Gabon, le Congo-Brazzaville et le Tchad. Elles se consacrent à l'éducation, à l'instruction et à la promotion des jeunes, suivant le charisme de Saint Jean Bosco et de Sainte Marie Domenica Mazzarello.