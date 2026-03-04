Congo-Kinshasa: Tribune - Vers l'avènement d'un Président de la République serviteur de Dieu au pays

Mingiedi Mbala N'zeteke Charlie Jephthé, activiste, penseur et Notable de Madimba, est souvent présenté par ses pairs comme un expert en géospiritualité en République Démocratique du Congo. À travers ses analyses, il soutient que le destin politique de la RDC ne peut être compris sans prendre en compte sa dimension spirituelle.

C'est dans cette perspective qu'il a voulu convenir de porter à la connaissance du public l'intégralité de la prophétie ci-dessous, telle qu'annoncée par un compatriote congolais, que vous pouvez suivre sur TikTok (voir le compte sur la photo). Une vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Voici l'intégralité de ladite prophétie :

Bien-aimés frères et soeurs, nous vous saluons par le nom de Jésus ! J'aimerais vous donner un signe prophétique par rapport à la République Démocratique du Congo. Vous savez, si vous observez les élections en RDC, vous verrez qu'à chaque élection, il y a souvent un candidat qui se déclare être un envoyé de Dieu pour diriger ce pays.

Vous avez MUKUNGUBILA. Il y en a eu d'autres. Récemment, nous avons eu NGALASI. Alors pourquoi le font-ils ? Parce que nous avons une promesse que tous ceux qui sont informés spirituellement attendent, c'est-à-dire que le pays sera dirigé par UN SERVITEUR DE DIEU. Alors beaucoup maintenant s'autoproclament comme SERVITEUR ANNONCÉ, celui que Mfumu Kimbangu a appelé le ROI DIVIN, que beaucoup ou d'autres appellent l'OINT DE DIEU pour la RDC.

Alors je voulais annoncer au peuple de Dieu, principalement aux Congolais de la RDC, que la prophétie de Dieu marche toujours vers son accomplissement. Nous avons donné des signaux qui disent que le président Félix a la mission prophétique de faire la remise et reprise avec cet homme-là !

Pourquoi cela ?

Parce que le temps est tellement avancé. La RDC a la mission de porter le message de Dieu en ce temps de la fin. Le message de l'évangélisation des nations pour le retour du CHRIST a été confié à l'Église de la RDC. Voilà pourquoi Dieu va s'arranger pour positionner ses enfants dans les hautes fonctions dans ce pays. Vous voyez là, vous avez un serviteur de Dieu qui est président de la Cour constitutionnelle, ce n'est pas pour rien ! Ce sont des signaux qui disent qu'en définitive, nous aurons un PRÉSIDENT Serviteur de Dieu, Prédicateur de la parole. C'est ce qui attend le pays. Nous ne parlons pas des fidèles, des chrétiens, nous parlons d'un SERVITEUR DE DIEU qui va diriger le pays.

C'est cela la prophétie. Ce n'est plus pour longtemps. Donc, quand vous voyez ces signaux-là, sachez aussi que CHRIST n'est plus loin. Puisque, avant le retour du CHRIST, le Congo, la RDC, doit entrer dans sa gloire ! Et cette gloire ne sera effective qu'avec cet homme, l'homme providentiel qui sera oint par Dieu pour occuper la plus haute fonction dans ce pays.Donc nous tendons vers cela ! Ne soyez pas scandalisés quand on voit les hommes de Dieu s'intéresser à la politique.

C'est une réclamation prophétique, puisque le Seigneur veut utiliser ses serviteurs aussi dans le domaine politique pour que la prophétie puisse s'accomplir. N'oubliez pas que le CHRIST, c'est un ROI. En réalité, le CHRIST est un politicien puisqu'il descendra pour régner sur cette terre. Alors, quand on vous parle du millénium, ce n'est pas dans une autre terre, c'est sur cette terre où CHRIST descendra : il gouvernera la terre. Là, c'est une fonction purement politique. Donc Jésus est venu dans la chair, il a été tué et il reviendra maintenant comme ROI sur la terre.

Et cela est une vérité !

Il a choisi la RDC pour manifester l'avant-goût de ce règne millénaire. Voilà pourquoi en RDC, Dieu va répandre sa grâce, va susciter de vrais serviteurs qui vont manifester sa mission prophétique au temps de la fin. C'est pourquoi, en passant, j'annonce aux frères qui sont dans le message dit du temps de la fin que le temps de leur message a déjà expiré. Puisque le vrai message du temps de la fin, Dieu l'a confié aux Congolais, aux Noirs. C'est eux qui vont porter le message qui va amener Christ à descendre du ciel pour prendre son Église.

Donc le message du temps de la fin, le message de Branham, a déjà expiré, puisque le message du temps de la fin vient. Et c'est cet HOMME que nous attendons, qui ne sera pas seulement un POLITICIEN : il sera aussi un PRÉDICATEUR de la parole, un PROPHÈTE, un DOCTEUR, un APÔTRE.

C'est au travers de sa bouche que l'on saura les vérités de l'enlèvement de l'Église. Il sera pratiquement le modèle de SALOMON, qui était ROI, qui était un PRÉDICATEUR. Voilà pourquoi les jours approchent. Ne soyez pas scandalisés quand vous voyez un homme de Dieu être aussi un politique. Cela nous annonce déjà que l'homme de Dieu, l'homme promis, n'est plus loin : il est à la porte.

Que le Seigneur vous bénisse !!!

Quand la lumière arrive, les ténèbres doivent disparaître.

Un peuple sans roi vit dans les ténèbres.

Un peuple avec roi digne se lèvera et sera éclairé, car le Dieu de nos ancêtres nous a déjà choisi un roi, une personne digne qui vit avec nous en RDC, une majesté qui allume notre lumière de gloire.

Il est temps de le chercher pour ne pas faire comme Israël qui n'a pas reconnu le temps de sa visitation avec la venue de notre Seigneur Jésus-Christ.