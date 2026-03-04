Congo-Kinshasa: Diplomatie à Genève - Le pays et la Slovaquie discutent du renforcement de la coopération et de la paix dans l'Est

Dans le cadre d'une offensive diplomatique continue, la Ministre d'État et Ministre des Affaires étrangères de la République Démocratique du Congo, Thérèse Kayikwamba Wagner, a tenu une réunion stratégique ce mardi 24 février 2026 à Genève avec son homologue slovaque, Juraj Blanár, Ministre des Affaires étrangères et européennes de la Slovaquie.

Au coeur des discussions figurait une série de dossiers cruciaux pour la RDC. Les deux Ministres ont abordé en profondeur le renforcement du dialogue politique entre les deux nations, une étape jugée essentielle pour consolider les liens bilatéraux.

Un point majeur de l'agenda a été la situation sécuritaire en RDC, notamment la réforme du secteur de la sécurité (RSS). Ce sujet, d'une importance capitale pour la stabilisation durable du pays, a été examiné en lien avec la situation humanitaire et sécuritaire préoccupante dans l'Est de la RDC. La Ministre Kayikwamba a réitéré la position ferme de Kinshasa, soulignant que l'imputabilité pour les crimes commis et l'application de sanctions effectives contre les auteurs de violences et leurs soutiens sont des conditions non négociables pour parvenir à une paix durable.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Sur le plan économique, les discussions ont également porté sur l'élargissement de la coopération. Les deux parties ont exploré des pistes pour stimuler les investissements et les échanges commerciaux, reconnaissant le potentiel de croissance mutuelle.

Cette rencontre de haut niveau témoigne de la volonté du Gouvernement congolais, sous l'impulsion du Président de la République, de mobiliser ses partenaires internationaux, y compris au sein de l'Union Européenne, pour soutenir ses efforts de paix, de stabilisation et de développement.