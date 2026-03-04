Congo-Kinshasa: Présence signalée des éleveurs Mbororo au Nord-Ubangi, Défense - Guy Kabombo Muadiamvita à l'écoute pour imposer l'autorité de l'Etat

La situation Sécuritaire dans la province du Nord-Ubangi était au coeur des échanges, ce mardi 3 mars 2026 , entre le Vice-Premier ministre, ministre de la Défense nationale et des Anciens Combattants, Me Guy Kabombo Muadiamvita, et le ministre d'État en charge du Développement rural, Grégoire Mushail Mutomb, accompagné du gouverneur de province, Jean Bosco Kotongo.

En présence du chef d'état-major général des FARDC, les deux autorités sont venues informer le patron de la Défense nationale de la présence de 3 000 éleveurs Mbororo, accompagnés d'un cheptel bovin estimé à plus de 30 000 têtes semant la terreur au sein de la population. Les habitants vivent dans une situation cauchemardesque car les bovins ravagent leurs champs lors de leur passage, les laissant bredouille. Le gouverneur Jean Bosco Kotongo a relevé le cas d'un éleveur Mbororo qui aurait poignardé un jeune homme de 23 ans, ce dernier a succombé à ses blessures.

Préoccupé par la gravité de la situation, Le vice-premier ministre en charge de la défense nationale Me Guy Kabombo Muadiamvita, a promis de faire rapport au Commandant suprême des FARDC, S.E.M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de la prendre à bras le corps. Il a également alerté le chef d'état-major général sur la nécessité d'un redéploiement urgent des unités afin de rétablir la quiétude dans cette partie du pays.