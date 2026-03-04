Congo-Kinshasa: Sanctions américaines contre le Rwanda, Accords de Washington - La NSCC formule une série de recommandations strictes

communiqué de presse

« Au regard de la gravité des faits documentés par plusieurs rapports internationaux, la NSCC estime que la communauté internationale peut et doit aller plus loin. Les responsabilités politiques et militaires, y compris au plus haut niveau décisionnel, doivent être examinées sans complaisance, dans le strict respect du droit international. Par ailleurs, la NSCC condamne avec la dernière énergie l'attaque contre l'aéroport international de Bangoka à Kisangani, infrastructure civile stratégique. Toute attaque visant une installation civile constitue une violation grave du droit international humanitaire et une menace directe contre la stabilité régionale », insiste, dans un communiqué de presse publié, hier, mardi 3 mars 2026, la Nouvelle Société Civile Congolaise, dirigée par Jonas Tshiombela.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE N°001/03/2026

La Nouvelle Société Civile Congolaise (NSCC) prend acte des sanctions ciblées

annoncées par les États-Unis contre des responsables liés à l'armée rwandaise La Nouvelle Société Civile Congolaise (NSCC) prend acte des sanctions ciblées annoncées par les États-Unis contre des responsables liés à l'armée rwandaise, en raison de leur

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

implication présumée dans la déstabilisation persistante de l'Est de la République Démocratique du Congo. La NSCC considère ces sanctions comme un signal politique fort et une étape importante vers la reconnaissance des graves violations subies par les populations civiles congolaises. Elles constituent un début de réponse face à l'impunité qui alimente l'insécurité chronique dans la région des Grands Lacs.

Cependant, au regard de la gravité des faits documentés par plusieurs rapports internationaux, la NSCC estime que la communauté internationale peut et doit aller plus loin. Les responsabilités politiques et militaires, y compris au plus haut niveau décisionnel, doivent être examinées sans complaisance, dans le strict respect du droit international. Par ailleurs, la NSCC condamne avec la dernière énergie l'attaque contre l'aéroport international de Bangoka à Kisangani, infrastructure civile stratégique. Toute attaque visant une installation civile constitue une violation grave du droit international humanitaire et une menace directe contre la stabilité régionale.

Face à cette situation préoccupante, la NSCC appelle : 1. À l'élargissement des sanctions individuelles ciblées contre les décideurs militaires et politiques impliqués dans les actions de déstabilisation ; 2. Au gel des avoirs et à l'interdiction de visas à l'encontre des responsables identifiés ; 3. À la suspension de toute coopération militaire internationale avec les forces

impliquées dans l'agression ;

4. À l'ouverture d'enquêtes internationales indépendantes sous l'égide des Nations unies ;

5. À la saisine, si les éléments constitutifs sont réunis, de la Cour pénale internationale pour les crimes relevant de sa compétence ;

6. À la mise en place de mécanismes rigoureux de traçabilité des minerais stratégiques afin de couper les circuits de financement des groupes armés ;

7. À une mobilisation accrue de l'Union africaine et des organisations régionales pour préserver la paix et la souveraineté des États membres. La NSCC rappelle que la paix durable dans la sous-région ne peut se construire sur l'ingérence, l'exploitation illicite des ressources naturelles ni sur la violation de la souveraineté d'un État voisin. Elle réaffirme son engagement ferme en faveur de la souveraineté nationale, de la protection des civils et d'une solution politique et diplomatique fondée sur le respect du droit international. La NSCC restera mobilisée pour que justice soit rendue au peuple congolais et que la paix véritable s'impose dans la région des Grands Lacs.

Fait à Kinshasa, le 03 mars 2026

Pour la Nouvelle Société Civile Congolaise (NSCC)

Pour la Coordination