Congo-Kinshasa: Le pays - Sous le leadership de sa présidente Christel Tendo Mutombo, les femmes et filles Kanyok fédèrent leurs énergies autour de l'ASBL Inaamwaan Dya Kanyok

La salle des conférences de l'Hôtel Africana Palace de Kinshasa a servi de cadre, le weekend dernier, à la cérémonie de sortie officielle de l'ASBL Inamwaan dya Kanyok.

Dirigée par Christel Tendo Mutombo, cette nouvelle structure, dédiée à l'épanouissement des femmes et filles Kanyok originaires de la province de Lomami, ambitionne de fédérer les énergies féminines autour d'initiatives porteuses de développement.

Plusieurs invités de marque ont rehaussé de leur présence cet événement, parmi lesquels des autorités coutumières, des représentants des institutions publiques, des acteurs politiques, des hommes et femmes leaders, la représentante du ministère du Genre, Famille et Enfant.

Dans son mot de circonstance, la présidente de l'association Inaamwaan Dya Kanyok, Christel Tendo Mutombo, a d'abord exprimé sa gratitude au Président de la république, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour « son engagement constant en faveur du leadership féminin et de la promotion du genre en République Démocratique du Congo ».

Elle a par ailleurs rappelé le but de cette organisation dédiée à la l'unité, à la promotion et à la l'autonomisation des femmes et filles ressortissantes de la communauté Kanyok.

<>, a-t-elle indiqué, tout en revenant sur les différents thèmes abordés lors de ces assises.

Les thématiques développées lors de cette sortie officielle s'inscrivent dans une vision intégrale et stratégique de la promotion de la femme :

la santé maternelle et la lutte contre le cancer ;

la lutte contre la drépanocytose ;

la participation politique et la bonne gouvernance ;

l'entrepreneuriat féminin et l'autonomisation économique ;

la culture, la mémoire et le leadership communautaire ;

l'implication active de la jeunesse ;

L'éducation et la formation, fondements durables du développement.

Ces axes constituent le socle programmatique de notre action et traduisent notre volonté d'inscrire l'Inaamwaan dans une dynamique structurée, responsable et tournée vers l'impact>>, a-t-elle martelé.

De son côté, la secrétaire générale de l'association, Marie-Clémentine Kazadi, s'est dite honorée du succès de l'événement.

<< Aujourd'hui, la voix de la femme Kanyok est portée. Elle existe. Nous n'avons plus à subir les stéréotypes d'un autre temps. Nous nous affirmons », a-t-elle déclaré, saluant la présence des hommes et des autres femmes venues encourager l'initiative.

Présent à la cérémonie, le grand chef coutumier Katshisungu Augustin a indiqué qu'il est venu à Kinshasa assister à ces assises, afin de soutenir et de renforcer cette dynamique, qu'il considère comme une étape importante dans l'organisation et la structuration des femmes issues de la communauté Kanyok.

Enfin, il sied de rappeler que depuis sa création, l'ASBL Inaamwaan Dya Kanyok intervient dans plusieurs domaines, notamment l'éducation, la formation, la protection de l'environnement, la lutte contre les violences basées sur le genre (VBG), l'entrepreneuriat et l'agriculture, considérée comme un moteur essentiel du développement. Un accent particulier est mis sur la formalisation des activités entrepreneuriales des femmes.