Afrique de l'Ouest: CEDEAO - Des échanges à Abidjan sur l'auto-certification de l'origine communautaire des produits

Dakar — Les douanes de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Nigeria et du Sénégal, considérés comme les pays pilotes de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), délibèrent, depuis mardi, à Abidjan, sur la mise en oeuvre de l'auto-certification de l'origine communautaire, a-t-on appris mercredi de l'organisation d'intégration régionale.

Cette rencontre fait partie des activités de mise en oeuvre du système de libéralisation des échanges (SLEC) de la CEDEAO. Elle a démarré en présence de son commissaire chargé des affaires économiques et de l'agriculture, Kalilou Sylla, et va s'achever jeudi, selon le site Internet de l'organisation.

LE SLEC est le principal instrument de promotion de la libre circulation des marchandises produites dans les pays de la CEDEAO. C'est un mécanisme essentiel pour faire progresser l'intégration et le développement économiques.

Créé dans les années 1990, le système de libéralisation des échanges est mis à jour pour répondre aux besoins changeants des États membres et du secteur privé.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans le cadre des réformes en cours, de nouveaux instruments juridiques ont été élaborés et des initiatives communautaires prises, dans le but de faciliter davantage les échanges commerciaux, rappelle la même source.

Selon elle, ces instruments renforcent la volonté de la CEDEAO de rester ouverte et prête à accueillir des investissements.

L'introduction de l'auto-certification de l'origine communautaire, dans le cadre du SLEC, est l'une des initiatives prises. Conformément aux meilleures pratiques internationales, cette mesure vise à améliorer, selon la CEDEAO, la fluidité du commerce transfrontalier des marchandises originaires de la région.

Elle permet aux exportateurs de déclarer l'origine de leurs marchandises sans devoir recourir à l'autorité nationale compétente pour la délivrance d'un certificat d'origine. Ils obtiennent, avec cette mesure, un traitement tarifaire préférentiel.