Sénégal: Exportations - Le pays enregistre une hausse spectaculaire en décembre 2025

Le Sénégal a clôturé l'année 2025 sur une performance exceptionnelle en matière de commerce extérieur. Selon les données publiées par l'Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), les exportations ont atteint 825,3 milliards de FCFA en décembre 2025, enregistrant une progression spectaculaire de 155 % par rapport au mois de novembre 2025 et de 104,1 % comparativement à décembre 2024.

L'or et le pétrole tirent la croissance

Cette forte hausse est principalement portée par l'augmentation des ventes d'or non monétaire, qui se sont établies à 206,8 milliards de FCFA en décembre, contre 95,9 milliards de FCFA en novembre 2025.

Les exportations d'huiles brutes de pétrole ont également connu une progression significative, atteignant 106,3 milliards de FCFA, contre 45,5 milliards le mois précédent. De leur côté, les produits pétroliers raffinés ont généré 90,4 milliards de FCFA, contre 49,7 milliards de FCFA en novembre.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Un cumul annuel en forte progression

Sur l'ensemble de l'année 2025, le cumul des exportations s'élève à 5 935,2 milliards de FCFA, contre 3 909,1 milliards de FCFA en 2024, soit une progression annuelle de 51,8 %. Cette performance confirme la dynamique positive du commerce extérieur sénégalais.

Des baisses observées sur certains produits

Malgré cette tendance globale haussière, certains produits ont enregistré un recul des expéditions en décembre. C'est le cas des phosphates, dont les exportations ont chuté à 2,2 milliards de FCFA, contre 4,9 milliards en novembre 2025.

Les produits de crustacés, mollusques et coquillages ont également reculé, passant de 8,4 milliards de FCFA à 6,4 milliards de FCFA.

Les principaux produits exportés

En décembre 2025, les principaux produits exportés par le Sénégal sont :

L'or non monétaire (206,8 milliards de FCFA)

Les huiles brutes de pétrole (106,3 milliards de FCFA)

Les produits pétroliers raffinés (90,4 milliards de FCFA)

Les acides phosphoriques (41,5 milliards de FCFA)

Les principaux partenaires commerciaux

Les principaux clients du Sénégal sont :

La Suisse (19,0 %)

La Belgique (16,1 %)

Le Mali (9,9 %)

L'Espagne (8,8 %)

Le Royaume-Uni (7,0 %)

Ces résultats, issus du Bulletin mensuel des Statistiques du commerce extérieur de l'ANSD, traduisent une consolidation de la position du Sénégal sur les marchés internationaux, portée notamment par les secteurs aurifère et pétrolier.

La tendance observée en fin d'année 2025 pourrait ouvrir des perspectives favorables pour l'économie nationale en 2026, sous réserve du maintien de la dynamique actuelle des exportations stratégiques.