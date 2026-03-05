Congo-Brazzaville: Présidentielle de mars - Joseph Kignoumbi Kia Mboungou à coeur ouvert

Le candidat de « La Chaîne », Joseph Kignoumbi Kia Mboungou, poursuit sa campagne électorale dans la partie Sud du pays. Le 4 mars, il a été l'hôte de la population de Dolisie, chef-lieu du département du Niari.

Après Sibiti, dans la Lékoumou, Joseph Kignoumbi Kia Mboungou était le 3 mars à Mouyondzi et à Nkayi, dans le département de la Bouenza. A Mouyondzi, le meeting du candidat a rassemblé une foule immense, déterminée et pleine d'espérance. En effet, sous un ciel nuageux, annonciateur d'une pluie imminente, la population n'a pas hésité à sortir massivement pour écouter Joseph Kignoumbi Kia Mboungou.

Accueilli par des cris de joie, des chants et des acclamations par la population, le président de « La Chaîne » se présente comme le candidat du renouveau et de l'espérance. Pour lui, cette mobilisation spontanée traduit l'engagement d'un peuple qui veut faire entendre sa voix et participer activement à l'avenir du pays.

A Nkayi, les habitants ont bravé la pluie imminente pour témoigner leur attachement et leur espoir. En effet, aux premières heures, la place du meeting a été prise d'assaut par les participants. Dans ces deux villes du département de la Bouenza, Joseph Kignoumbi Kia Mboungou a délivré un message d'espoir et d'espérance. Il y a parlé de l'unité nationale, de la cohésion sociale et de l'égalité entre tous les Congolais. Le candidat de l'opposition propose une gouvernance différente axée sur la réforme et la justice sociale. Cinq fois candidat à l'élection présidentielle, le député de Sibiti 2 connaît mieux les problèmes des Congolais.

Il est préoccupé par le manque criant d'emplois pour la jeunesse, les perturbations récurrentes de l'électricité, frein majeur au développement économique et social. Son projet de société met un accent particulier sur la diversification de l'économie nationale en passant du tout pétrole au développement de l'agriculture.