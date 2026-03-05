Congo-Brazzaville: Présidentielle de mars - L'île Mbamou se mobilise pour la victoire de Denis Sassou N'Guesso

La directrice locale de campagne du candidat Denis Sassou N'Guesso dans le district de l'île Mbamou, Esther Ahissou Gayama, a officiellement lancé le 3 février à Lissanga, les mobilisations de soutien à la victoire du président sortant à l'élection présidentielle des 12 et 15 mars.

« Nous sommes sur cette dynamique effective qui s'est déployée sur toute l'étendue du territoire pour notre candidat, notre champion, car l'île Mbamou ne pouvait pas rester à l'écart », a souligné Esther Ahissou Gayama.

Devant les habitants des vingt-trois villages qui composent la sous-préfecture de l'île Mbamou, la directrice locale de campagne du candidat de la majorité présidentielle s'est dit portée par une « mission noble » : celle d'assurer la réélection du président sortant dès le premier tour. La députée de l'île Mbamou compte ainsi prioriser la stratégie de la proximité. « Nous sommes un district qui est essentiellement fluvial, mais nous sommes des hommes et des femmes de terrain. Nous connaissons ce terrain mieux que personne d'autre. Donc, nous connaissons cette population qui est la nôtre, que nous côtoyons au quotidien et nous savons ce qu'elle attend », a indiqué Esther Ahissou Gayama.

Selon elle, le défi de cette élection serait plutôt l'abstention et non le résultat en lui-même. Le soutien semble faire l'unanimité auprès des jeunes, des femmes et des personnes de la société civile qui ont à tour de rôle réaffirmé leur confiance « indéfectible » au candidat Denis Sassou N'Guesso. « Nous savons que le développement exige de la vision, de l'expérience et de la stabilité institutionnelle. Nous voulons d'un avenir construit sur les bases solides et non sur des aventures incertaines », ont-ils expliqué leur choix.

Pour les sages de cette localité, garants de l'histoire traditionnelle de ce territoire insulaire, la continuité serait la seule option. « Lorsque la nation avance, la sagesse recommande de l'expérience. Lorsque les enjeux sont grands, les sages voteront Denis Sassou N'Guesso », a déclaré le représentant des sages, Jean- François Lobongui.