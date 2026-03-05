Afrique: Salon International de l'Agriculture 2026 - Le continent à l'honneur

5 Mars 2026
Camer.be (Bruxelles)
Par Suzanne NDJOM

La Côte d'Ivoire affirme son leadership agricole sur la scène internationale

À l'occasion de la 62e édition du Salon International de l'Agriculture, la Côte d'Ivoire, pays invité d'honneur, a su transformer sa participation en véritable démonstration de stratégie et de vision.

Conduite par le Ministre de l'Agriculture, du Développement Rural et des Productions Vivrières, Bruno Nabagné Koné, la délégation ivoirienne a privilégié une approche orientée résultats.

Des engagements concrets pour l'avenir

Le 23 février, deux mémorandums d'entente ont été signés au pavillon ivoirien:

  • Un partenariat avec AGRIMUNDI, centré sur la recherche appliquée, l'innovation et le transfert de technologies ;
  • Un accord avec MAS Seeds, spécialiste reconnu des semences à haute performance.

Ces accords renforcent la coopération entre Abidjan et Paris et visent à accroître la compétitivité des filières agricoles ivoiriennes tout en consolidant les revenus des producteurs.

La signature s'est déroulée en présence de la Ministre française de l'Agriculture, Annie Genevard, et de l'Ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, Maurice Bandaman, illustrant la dimension diplomatique et stratégique de ces avancées.

Une présence pensée comme un levier d'influence

Installé sur un espace d'environ 500 m², le stand ivoirien a mis en lumière le dynamisme des filières agricoles nationales et favorisé des échanges professionnels de haut niveau.

Au-delà des rencontres institutionnelles, l'ambiance conviviale et la richesse de la gastronomie proposée ont contribué à faire du pavillon un lieu d'attractivité et de rayonnement culturel.

Cette participation démontre qu'une présence réussie sur la scène internationale repose sur l'anticipation, la cohérence et la capacité à transformer la visibilité en opportunités structurantes.

La Côte d'Ivoire envoie ainsi un signal fort: l'agriculture africaine peut s'imposer avec méthode, ambition et professionnalisme.

Une performance saluée, et un exemple inspirant pour le continent.

