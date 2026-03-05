Sénégal: Macky Sall expose ses ambitions pour le poste de secrétariat général à l'ONU

Comment Macky Sall défend-il sa candidature au secrétariat général des Nations unies ? L'ancien président sénégalais a envoyé une lettre de motivation et un curriculum vitae à l'institution, par l'entremise du représentant du Burundi à l'ONU. RFI a pris connaissance de ce courrier dans lequel il présente ses motivations pour le poste et sa vision du futur de l'ONU.

Le courrier en date du 2 mars a été transmis par le représentant du Burundi à l'ONU à la présidence de l'Assemblée générale. Le Burundi assure actuellement la présidence tournante de l'Union africaine.

Dans cette lettre de motivation de cinq pages, Macky Sall décrit le contexte mondial : la persistance et l'escalade des conflits, de nouveaux périls, ou le poids de la dette de nombreux pays en développement. Il estime que face à une défiance croissante, l'ONU demeure un « cadre universel de dialogue et d'action collective », à condition d'être « réformée, rationalisée et modernisée », notamment pour faire face à de nouveaux défis comme des menaces sanitaires ou les technologies.

Un programme en trois axes

Pour gérer une crise qualifiée de « systémique », il met en avant son expérience nationale et régionale détaillée dans son CV et promet une approche fondée sur « l'écoute, le dialogue et le pragmatisme ». Des valeurs issues de sa trajectoire personnelle et familiale, qu'il souligne dans son CV, ainsi que de ses nombreuses expériences, de la mairie de Fatick à la présidence du Sénégal et à celle, tournante, de la Cédéao ou de l'Union africaine.

Objectifs : restaurer la confiance dans le multilatéralisme et renforcer la gouvernance des Nations unies. Pour cela, il développe un programme en trois axes assez général. Le premier : une vision intégrée de la paix, de la sécurité, du développement et de la solidarité partagée. Le deuxième : rénover et revitaliser le multilatéralisme. Et enfin, renforcer la gouvernance des Nations unies. Il promet notamment une réforme « réaliste et consensuelle du conseil de sécurité », sans en évoquer d'éventuels contours.