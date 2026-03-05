Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 05 mars 2026

revue de presse

Classement Bloomberg - Afreximbank confirme son leadership sur les marchés de capitaux

La Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) confirme sa position dominante sur les marchés de capitaux du continent. L'institution panafricaine s'est classée au premier rang en tant qu'arrangeur principal mandaté et teneur de livre dans le Bloomberg Africa Borrower Loans League Tables 2025. Elle occupe également la troisième place en qualité d'agent administratif.

Ces performances traduisent la capacité de la Banque à structurer des financements de dette complexes et à mobiliser des capitaux à grande échelle auprès d'investisseurs africains et internationaux, afin de soutenir la croissance économique du continent. [Source allAfrica]

La Somalie adopte une nouvelle constitution : Les députés seront élus au suffrage universel direct

La Somalie a adopté mercredi une nouvelle constitution qui prévoit, pour la première fois, l'élection directe des législateurs par le peuple. Un texte adopté malgré la forte opposition de certaines parties de ce pays fracturé.

La nouvelle constitution a été qualifiée de "victoire historique" par le Premier ministre Hamza Abdi Barre. Auparavant, les législateurs somaliens étaient sélectionnés par un système indirect, basé sur les clans, dans lequel les anciens nommaient des délégués qui choisissaient les membres du parlement. Le président était ensuite élu par les deux chambres du Parlement, et non par le peuple. [Source Africanews]

5 mars dans l'histoire de l'Afrique et de la diaspora afro-descendante

Le 5 mars a été marqué au fil des siècles par des événements majeurs liés à l'histoire africaine et à la diaspora afro-descendante, allant des luttes pour la liberté aux victoires sportives symboliques sur le continent.

En Afrique de l'Ouest, la nuit du 5 au 6 mars 1957 marque un moment historique à Accra, à la veille de la proclamation de l'indépendance du Ghana. À minuit, le leader nationaliste Kwame Nkrumah annonce la fin de la domination coloniale britannique et la naissance du premier État d'Afrique subsaharienne à accéder à l'indépendance par des voies constitutionnelles. Parmi les invités présents aux célébrations figure le pasteur américain Martin Luther King Jr., venu assister à ce moment historique. [Source Apanews]

Éthiopie : le Tigré redoute une nouvelle guerre avec le gouvernement fédéral

Un haut responsable du Front de libération du peuple du Tigré (TPLF) affirme que les autorités fédérales éthiopiennes se préparent à lancer une offensive contre cette région du nord du pays. Les tensions militaires ravivent les craintes d'un nouveau conflit, trois ans après la fin d'une guerre dévastatrice.

Les autorités fédérales éthiopiennes se « préparent à lancer une guerre au Tigré », a affirmé mercredi à l'AFP un haut responsable de cette région du nord de l'Éthiopie. Selon Amanuel Assefa, numéro deux du Front de libération du peuple du Tigré (TPLF), de nombreuses troupes fédérales se déploient autour du territoire tigréen. [Source Africa Radio]

Le Royaume-Uni suspend des visas étudiants pour deux pays d'Afrique

Le Royaume-Uni serre la vis sur l'immigration en ciblant deux pays africains, notamment le Cameroun et le Soudan. À partir du 26 mars, Londres suspendra l'octroi de certains visas étudiants pour des ressortissants jugés « à risque » en matière de demandes d'asile.

Cette décision, annoncée par le ministère britannique de l'Intérieur, s'inscrit dans une stratégie de durcissement migratoire. Les autorités affirment vouloir mettre fin aux « abus » du système. Les chiffres des demandes d'asile atteignent des niveaux historiquement élevés. [Source Afrik.com]

Cote d'Ivoire : Euphrasie Kouassi Yao, lauréate du Prix Harambee 2026 pour l'égalité des femmes africaines

La ministre ivoirienne Euphrasie Kouassi Yao a reçu, le 4 mars 2026, à Madrid, en Espagne, le Prix Harambee 2026 pour la Promotion de l'Égalité de la Femme Africaine. Décernée par l'ONG Harambee avec le soutien des Laboratoires Pierre Fabre, cette distinction internationale vient saluer 35 années d'engagement en faveur de la paix, de l'égalité des chances et de l'autonomisation des femmes en Afrique.

Doté de 10 000 euros, le Prix Harambee récompense chaque année des femmes africaines dont l'action contribue à transformer durablement leurs sociétés. Pour Euphrasie Kouassi Yao, également titulaire de la Chaire UNESCO « Eau, Femmes et Pouvoir de Décisions » (CUEFPOD) et Conseillère spéciale du Premier ministre de Côte d'Ivoire chargée du Genre, cette reconnaissance internationale met en lumière un combat mené depuis plus de trois décennies : faire de l'égalité femmes-hommes un pilier de la paix durable. [Source Sidwaya]

L'Organisation mondiale de l'avocat table sur un nouveau boom du marché d'ici 2030

L'avocat présente le plus faible volume de production dans le Top 5 des principaux fruits tropicaux, formé avec la mangue, la banane, l'ananas et la papaye. Il est toutefois celui qui a connu la croissance la plus rapide ces dernières décennies.

Le marché mondial de l'avocat a connu une forte expansion sur la dernière décennie, et la dynamique pourrait encore se renforcer à l'horizon 2030. C'est ce qu'a confié Zac Bard, CEO de l'Organisation mondiale de l'avocat (WAO) au site spécialisé FreshPlaza.

Les campagnes publicitaires et les réseaux sociaux ont permis de booster l'engouement pour le fruit, et sa consommation est désormais durablement ancrée dans les habitudes sur les marchés à revenu élevé comme l'Union européenne (UE), portée par ses bienfaits nutritionnels et sa polyvalence culinaire. [Source Agence ecofin]

Bénin : Démission de Boni Yayi de la tête du parti Les Démocrates - Un départ qui cache mal un malaise

L'information a eu l'effet d'un coup de tonnerre au Bénin. En effet, l'ex-président, Boni Yayi, par ailleurs président de Les Démocrates, a rendu, hier, 4 mars 2026, sa démission de la tête du parti.

Il l'a dit dans une correspondance adressée aux responsables et militants du parti, invoquant officiellement des raisons de santé. Agé de 73 ans, Boni Yayi dit vouloir « pleinement consacrer cette nouvelle étape de sa vie au repos ». Mais bien des observateurs de la scène politique béninoise ont vite franchi le pas en établissant un lien de cause à effet entre le départ de Boni Yayi et la crise que traverse Les Démocrates. [Source Le Pays]



Comores : À Moroni, inquiétudes croissantes sur la disponibilité du carburant

Il y a moins d'une semaine, le gouvernement comorien a pris la parole pour rassurer la population sur la disponibilité des produits de première nécessité, et en particulier des carburants. Cette déclaration intervenait alors que la région est marquée par un conflit opposant les États‑Unis et Israël à l'Iran.

Les autorités ont assuré que les stocks de carburant présents dans l'archipel sont suffisants pour couvrir les besoins pendant trois mois. Pourtant, loin d'apaiser les esprits, cette communication semble avoir accentué l'inquiétude chez une partie de la population. [Source Beninwebtv]

Vers un durcissement des conditions d'accès à la nationalité tunisienne

Une nouvelle proposition de loi a été déposée à l'Assemblée des représentants du peuple afin de modifier plusieurs dispositions du Code de la nationalité tunisienne. Porté par des députés, le texte vise à renforcer les conditions d'accès à la nationalité, aussi bien par naturalisation qu'à la naissance.

Le projet prévoit de conditionner l'octroi de la nationalité tunisienne à une entrée régulière sur le territoire et à une résidence habituelle et continue d'au moins sept ans avant le dépôt de la demande. Les initiateurs du texte estiment que cette exigence permettrait de s'assurer de l'existence de liens durables et réels entre le demandeur et la Tunisie. [Source Maghrebemergent.news]