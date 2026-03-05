Sénégal: BRVM - Plongeon de tous les indices phares de la Bourse ce mercredi 4 mars 2026

Les indices phares de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont tous fait un plongeon au terme de la séance de cotation de ce mercredi 4 mars 2026 contrairement à la veille.

C'est ainsi que l'indice BRVM Composite a cédé 1,21 % à 413,56 points contre 418,63 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il a aussi cédé 1,71% à 192,89 points contre 196,25 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige est en régression de 0,93% à 163,23 points contre 164,77 points précédemment. De son côté, l'indice BRVM Principal a cédé 1,10% à 286,52 points contre 289,72 points la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) enregistre une variation négative de 1,22% à 159,25 points contre 161,21 points la veille. Tous les indices sectoriels sont en baisse à l'exception de l'indice BRVM Energies qui a fortement augmenté de 3,22% à 161,65 points. Cet indice profite visiblement de la guerre au Moyen-Orient entre les USA Israël et l'Iran avec la hausse du cours du baril de pétrole et la paralysie du détroit d'Hormuz. La plus forte baisse est celle de l'indice BRVM Industriels avec 4,15% à 197,71 points.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Vivo Energy Côte d'Ivoire (plus 7,49% à 2 510 FCFA), Unilever Côte d'Ivoire (plus 5,71% à 73 995 FCFA), TotalEnergies Marketing Sénégal (plus 4,25% à 3 440 FCFA), Oragroup Togo (plus 2,49% à 3 500 FCFA) et ECOBANK Côte d'Ivoire (plus 1,70% à 16 475 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Solibra Côte d'Ivoire (moins 7,50% à 40 840 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (moins 7,46% à 4 965 FCFA), ERIUM Côte d'Ivoire (moins 6,89% à 2 500 FCFA), Sicor Côte d'Ivoire (moins 6,76% à 4 000 FCFA) et Uniwax Côte d'Ivoire (moins 6,56% à 1 955 FCFA).

La valeur totale des transactions s'est établie à 3,163 FCFA contre 4,994 milliards FCFA le mardi 3 mars 2026.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a enregistré une baisse de 195,74 milliards, en se situant à 15 944,963milliards FCFA contre 16 140,703 milliards FCFA la veille.

Celle du marché des obligations est en baisse de 3,288 milliards FCFA, passant de 11 409,806 milliards FCFA la veille à 11 406,518 milliards FCFA ce 4 mars 2026.